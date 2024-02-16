«Лолита страдает»: адвокат Жорин вступился за «отмененную» певицу Адвокат Жорин: Лолита не заслуживает обрушившейся на нее травли

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во всех эпизодах с подачей исков против блогера Анастасии Ивлеевой и компании МТС больше всего расстраивает, что происходит травля людей, которые этого не заслуживают, заявил NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. Юрист признался, что больше всего его беспокоит и расстраивает ситуация с певицей Лолитой, у которой пытаются отменить юбилейный концерт. Жорин отметил, что Филипп Киркоров уже появляется на телевидении в шоу «Маска», в то время как Лолита страдает.

Расстраивает, что в данном случае происходит травля людей, которые этого не заслуживают. Лично меня беспокоит Лолита, в отношении которой, к сожалению, происходят определенные действия. Пытаются запретить ее юбилейный концерт. Это неправильно, расстраивает. Это перебор. Киркоров уже появляется на телевидении в шоу «Маска». Филипп умудряется выплывать в любой ситуации, а Лолита страдает. Меня это больше расстраивает, — подчеркнул Жорин.

Ранее певица Лолита сообщила, что скоро отправится в один из новых регионов России, где примет участие в восстановлении храма. Так артистка отреагировала на сообщение об отмене ее юбилейного тура по стране, опубликовав видеообращение в Telegram-канале. Лолита заявила, что концерты полностью отменили, поскольку общественники считают ее недостаточно раскаявшейся. Музыкальный критик Сергей Соседов назвал отмену концертов Лолиты «форменным беззаконием».