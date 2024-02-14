«Форменное беззаконие»: Соседов про отмену концертов Лолиты по всей России Соседов назвал беззаконием отмену концертов Лолиты по просьбе общественников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Недопустимо лишать певицу Лолиту Милявскую возможности заниматься своей профессиональной деятельностью, заявил NEWS.ru музыкальный критик, ведущий Сергей Соседов. По его словам, артистка может подать в суд на общественные организации, требующие отмены ее концертов.

Помимо самой Лолиты колоссальные убытки несут и организаторы ее концертов. Подобное недопустимо, так же, как и лишать певицу возможности заниматься своей профессиональной деятельностью. По факту это подсудное дело, и я считаю, что Лолита должна подавать в суд. Никакие общественники не имеют права лишать ее работы. Это форменное беззаконие. И никакой храм она строить не должна, это обязанности совершенно других структур. Люди, которые осуждают Лолиту или не любят ее творчество, могут просто не ходить на ее выступления. Но среди россиян есть и тысячи ее фанатов, — сказал Соседов.

По мнению музыкального критика, Лолита может лишиться профессии в одном случае, если она профнепригодна. Например, не может петь или срывает концерты.

Она не сорвала ни одного концерта, а ей 60 лет. И общественники, которые выступают с такой инициативой, должны быть поруганы, — заключил Соседов.

Ранее певица Лолита сообщила, что скоро отправится в один из новых регионов России, где примет участие в восстановлении храма. Так артистка отреагировала на сообщение об отмене ее юбилейного тура по стране, опубликовав видеообращение в Telegram-канале. Лолита заявила, что концерты полностью отменили, поскольку общественники считают ее недостаточно раскаявшейся.