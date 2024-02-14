Лолита нашла способ искупить вину за «голую» вечеринку Ивлеевой Лолита заявила, что восстановит храм в одном из новых регионов России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская сообщила, что скоро отправится в один из новых регионов России, где примет участие в восстановлении храма. Так артистка отреагировала на сообщение об отмене ее юбилейного тура по стране, опубликовав видеообращение в Telegram-канале. Лолита заявила, что концерты полностью отменили, поскольку общественники считают ее недостаточно раскаявшейся.

Этот пост в домашнем халате я хочу посвятить общественникам. Я только что прочла в прессе, что мои юбилейные концерты по стране полностью отменены. Именно по просьбе общественников, потому что они не считают меня достаточно раскаявшейся. Я хочу начать с вопроса: «А где вы были?» Вы прекрасно знаете значение этого вопроса. Поэтому позвольте, я расскажу, где я была. На протяжении многих лет я ездила по госпиталям во время разных вооруженных столкновений, — сообщила Лолита.

Артистка также подчеркнула, что она одной из первых среди российских звезд выступила в Донецке и Луганске. По ее словам, ранее она была удостоена медали за помощь бойцам. При этом Лолита добавила, что продолжает получать оскорбительные сообщения в свой адрес.

Об отмене юбилейного тура Лолиты ранее сообщил Telegram-канал SHOT. По данным канала, этого добились общественники после участия певицы в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Организаторы уже официально объявили об отмене концертов в Перми и Екатеринбурге, которые были запланированы на 19 и 21 марта соответственно. Кроме этого, под вопросом оказались выступления Лолиты в Иркутске, Красноярске и Челябинске.