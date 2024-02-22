«Ему помогли»: продюсер о секрете успеха SHAMAN Режиссер Кинн допустил причастность «грамотных людей» к успеху SHAMAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN является талантливым исполнителем, но к его успеху могли приложить руку грамотные люди, заявил в интервью NEWS.ru режиссер и продюсер Виктор Кинн. По его словам, автор хита «Я русский» обладает целым перечнем сильных сторон.

Музыкант самостоятельно определил «в хорошем смысле конъюнктуру» музыкального рынка в моменте, считает телеведущий. Однако ему могли посодействовать в создании имиджа и песен.

Кинн назвал SHAMAN талантливым и по голосу, и по подаче, и по манере. Из сильных сторон артиста он выделил молодость, симпатичную внешность, харизматичность и импульсивность.

Оказался в нужное время и в нужном месте, что на мой взгляд, незазорно, — добавил режиссер.

Как сообщил ранее продюсер, SHAMAN нужно постараться грамотно удержать популярность. При этом сейчас артист находится на вершине славы. Поэтому ему необходимо определиться с дальнейшим развитием музыки и смыслов в ней.

Певцы Григорий Лепс, Олег Газманов, Филипп Киркоров, а также продюсер Максим Фадеев и рок-вокалисты Валерий Кипелов и Артур Беркут больше всего подходят для записи совместного трека с музыкантом, предположил до этого музыкальный критик Евгений Бабичев. SHAMAN пошло бы на пользу сотрудничество с Николаем Носковым, если бы не состояние здоровья последнего.