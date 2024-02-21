Певцу SHAMAN дали совет, как удержаться «на вершине» Продюсер Кинн: SHAMAN нужно постараться удержать популярность смыслами и музыкой

SHAMAN нужно постараться грамотно удержать популярность, заявил в интервью NEWS.ru продюсер и режиссер Виктор Кинн. При этом, по его словам, сейчас артист находится на вершине славы. Поэтому ему необходимо определиться с дальнейшим развитием музыки и смыслов в ней, подчеркнул Кинн.

Вопрос в том, какую музыку и смыслы он будет нести дальше. Определенный уровень он уже взял, даже вершину! Надо уметь красиво и грамотно на ней удержаться, — выразил уверенность продюсер.

Ранее продюсер Игорь Матвиенко рассказал корреспонденту NEWS.ru, что считает Дронова главным артистом в России. По его словам, исполнитель очень талантлив и «попал в повестку» сегодняшнего дня. Он отметил, что SHAMAN и «Любэ» различаются творческим подходом: оба исполнителя используют тему патриотизма, но одни «рисуют родину акварелью», а другой делает это «своими словами».

До этого владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что многие российские звезды отказываются от участия в сборных концертах, если узнают, что на одной сцене с ними окажется певец SHAMAN. По его словам, артисты видят неискренность артиста на сцене. Медиа-менеджер добавил, говоря о ситуации с SHAMAN, что никогда нельзя «расчищать поляну для себя в ущерб другим». Он обвинил Дронова в том, что тот является «кремлевским продуктом», но при этом никак не помогает армии.