«Это действительно явление»: Матвиенко высказался о SHAMAN Матвиенко: SHAMAN вывел современную патриотику в топы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Матвиенко

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) вывел тему патриотизма в топы, заявил продюсер Игорь Матвиенко на пресс-конференции, приуроченной к 35-летию группы «Любэ». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, SHAMAN — это действительно явление и подобного на российской сцене больше нет.

Это действительно явление. Он вынес современную патриотику — не патриотику «Любэ», а патриотику на новом витке — прям в топы. То есть вот такой блондин, который поет: «Россия». И это убедительно. <...> Я понимаю, что он один. Больше рядом я никого не вижу. <...> То есть больших откровений пока нет, мы их ждем, — сказал продюсер.

Ранее Матвиенко рассказал корреспонденту NEWS.ru, что считает Дронова главным артистом в России. По его словам, исполнитель очень талантлив и «попал в повестку» сегодняшнего дня. Он отметил, что SHAMAN и «Любэ» различаются творческим подходом: оба исполнителя используют тему патриотизма, но одни «рисуют родину акварелью», а другой делает это «своими словами».

Ранее певица Вика Цыганова заявила, что у SHAMAN всегда был интересный голос. Она рассказала, что следила за ним еще во время работы с Пугачевой. Сотрудничество с Примадонной, по ее словам, не принесло певцу успехов, так как ему «дали песню, которая даже вокально была ему неудобна».