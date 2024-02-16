Названы претенденты на лучший дуэт с SHAMAN Музкритик Бабичев: Лепсу, Кипелову и Фадееву стоит подумать о дуэте с SHAMAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Певцы Григорий Лепс, Олег Газманов, Филипп Киркоров, а также продюсер Максим Фадеев и рок-вокалисты Валерий Кипелов и Артур Беркут больше всего подходят для записи совместного трека с Ярославом Дроновым (SHAMAN), предположил в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Собеседник добавил, что Дронову пошло бы на пользу сотрудничество с Николаем Носковым, если бы не состояние здоровья последнего.

Отличный дуэт с Дроновым получился бы у Лепса, Газманова. Не знаю, насколько история будет вязаться с Киркоровым, хотя он последнее время работает с молодыми и в разных стилях. Из рок-голосов: Кипелов, Беркут, Елфимов. Если бы был полноценно здоров Носков, то тоже было бы интересно послушать. Максим Фадеев, — отметил Бабичев.

Ранее продюсер Владимир Киселев заявил, что некоторые российские артисты отказываются выступать на одной сцене с певцом SHAMAN, потому что не хотят стать его «свитой». По его мнению, другие певцы и музыканты на самом деле не завидуют Ярославу Дронову. Сейчас SHAMAN ведет себя слишком амбициозно и зря так активно противопоставляет себя другим артистам, считает Киселев. Многие звезды трудились не меньше певца, а некоторые и гораздо больше, отметил он.

До этого Киселев отмечал, что SHAMAN слишком активно противопоставляет себя коллегам и превратил понятие «патриот» в ругательство, а сам «становится маргинальным». Киселев отметил, что вина за это лежит на «кураторах» певца, которые дискредитируют его в обществе, и посоветовал SHAMAN «крепко прижать свое окружение».