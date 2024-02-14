«Он становится маргинальным»: продюсер о главной проблеме SHAMAN Продюсер Киселев: SHAMAN превратил понятие «патриот» в ругательство

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов)

Российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) слишком активно противопоставляет себя коллегам, высказал мнение в разговоре с Daily Moscow продюсер Владимир Киселев. По его мнению, артист превратил понятие «патриот» в ругательство, а сам «становится маргинальным». Киселев отметил, что вина за это лежит на «кураторах» певца, которые дискредитируют его в обществе, и посоветовал SHAMAN «крепко прижать свое окружение».

Такие певцы, как SHAMAN, привели к словосочетанию «патриот в ругательство». <...> Когда началась вакханалия, связанная с его именем, его кураторов, они дискредитировали его в обществе, потому что он стал нарицательным именем. Как можно парня, который только что вышел на сцену, начинать так искусственно противопоставлять всем остальным. <...> Люди, которые курируют SHAMAN, задумываются о том, что он становится маргинальным? — высказал свое мнение он.

Ранее Киселев заявил, что некоторые российские артисты отказываются выступать на одной сцене с певцом SHAMAN, потому что не хотят стать его «свитой». По его мнению, другие певцы и музыканты на самом деле не завидуют Дронову. Сейчас SHAMAN ведет себя слишком амбициозно и зря так активно противопоставляет себя другим артистам, считает Киселев. Но многие звезды трудились не меньше певца, а некоторые и гораздо больше, отметил он.