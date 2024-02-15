Стало известно, какой дуэт в российской музыке «снесет все на своем пути» Музыкальный критик Бабичев: дуэт SHAMAN и Серябкиной снесет все на своем пути

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Ярослав Дронов (SHAMAN) и Ольга Серябкина

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru предположил, что дуэт Ярослава Дронова (SHAMAN) и Ольги Серябкиной «снес бы все на своем пути». Эксперт отметил, что исполнители способны записать либо мощную рок-композицию, либо лирическую балладу в стиле немецкой группы Scorpions.

Это могла бы быть мощная рок-композиция, сносящая все на своем пути. Либо баллада в лучших традициях Scorpions, чтобы максимально раскрыть голоса исполнителей. Дуэт — такая штука, когда ожидания могут не оправдаться. Ждешь от двух классных исполнителей мощной лавины. Но иногда даже гениальные вокалисты не сочетаются в дуэте. Равноценный дуэт сложно создать, обычно кто-то лидирует, а кто-то на втором плане, — добавил Бабичев.

Накануне Серябкина заявила корреспонденту NEWS.ru, что спела бы дуэтом с SHAMAN. По ее словам, артист обладает потрясающим вокальным мастерством. Как отметила исполнительница, она впервые слышит о нежелании коллег сотрудничать с ним.

Ранее продюсер Владимир Киселев заявил, что некоторые российские артисты отказываются выступать на одной сцене с певцом SHAMAN, потому что не хотят стать его «свитой». По его мнению, другие певцы и музыканты на самом деле не завидуют Ярославу Дронову. Сейчас SHAMAN ведет себя слишком амбициозно и зря так активно противопоставляет себя другим артистам, считает Киселев. Многие звезды трудились не меньше певца, а некоторые и гораздо больше, отметил он.

До этого Киселев отмечал, что SHAMAN слишком активно противопоставляет себя коллегам и превратил понятие «патриот» в ругательство, а сам «становится маргинальным». Киселев отметил, что вина за это лежит на «кураторах» певца, которые дискредитируют его в обществе, и посоветовал SHAMAN «крепко прижать свое окружение».