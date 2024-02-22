Пугачева и Галкин: последние новости 22 февраля, где сейчас, возвращение

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева может находиться в тяжелом состоянии. Какие еще последние новости о ней и ее муже, юмористе Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известны, где сейчас могут находиться супруги, что известно про их особняк в деревне Грязь?

Что известно о состоянии здоровья Пугачевой

Таролог Евгений Коссман сделал расклад о здоровье Аллы Пугачевой. По словам эзотерика, артистка с большой долей вероятности может находиться в тяжелом состоянии — об этом ему сообщили карты и нумерологический расчет.

«У нее этот год по нумерологии как завершающийся цикл. Плюс по матрице судьбы в 75 лет она входит по аркану Отшельник, что тоже означает уход или конец. День рождения — 15 апреля, сейчас ей 74. Либо все. Либо очень близка. Чувствует она себя плохо», — рассказал специалист в своем Telegram-канале «Карты не врут».

Почему Пугачева оставила себе звание Примадонны

Продюсер и режиссер Виктор Кинн рассказал, что звание Примадонны закрепилось за Аллой Пугачевой после исполнения одноименной песни. По его мнению, на это также наложилось повышенное чувство собственной важности исполнительницы.

«У Аллы Борисовны всегда было повышенное чувство собственной значимости и важности. Особенно после того, как она съездила на Евровидение и спела песню „Примадонна“, ей и приписали это звание Примадонны. Она и так с ним смирилась, свыклась и стала принимать его как должное», — заявил Кинн NEWS.ru.

Что могут сделать из замка Пугачевой и Галкина

Музыкальный критик, телеведущий и журналист Сергей Соседов предложил сделать из замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь детский дом. Он считает, что особняк также мог бы стать больницей.

«Пусть отдадут этот многоэтажный замок детям-сиротам. Им там будет очень хорошо. Даже если там разместят больницу, это принесет намного больше пользы обществу, чем если такой огромный дом будет пустовать», — призвал музыкальный критик.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Вернется ли Пугачева в Россию

Народная артистка России Екатерина Шаврина сообщила о возможном возвращении Аллы Пугачевой в Россию в будущем. Она заявила, что Примадонна любит Москву, и выразила уверенность, что она никогда не покинет родину навсегда.

«Она и не уезжала. Поехала за границу: там у многих есть дома, что теперь делать. Я не думаю, что она навсегда уехала. Что-то там, видимо, с мужичком связано. Ее винить не надо. Как это — бросить Москву? Это наша родина. Пугачева любит очень Москву. Нет-нет, она никогда не уедет», — объяснила исполнительница.

С кем хотел судиться Галкин и почему

Журналист Алена Жигалова рассказала о своем давнем конфликте с Максимом Галкиным. Поводом для ссоры стала ее статья о юмористе и его супруге.

«Тогда на меня, естественно, обиделись и Пугачева, и Галкин. Галкин там пытался то ли в суд подать, то ли потребовать какого-то опровержения», — объяснила блогер в YouTube-шоу «Откровенно с Татаркой».

Жигалова уточнила, что работала в «Экспресс газете» и написала материал о Галкине и Пугачевой. Она сдала статью перед Новым годом и уехала отдыхать.

Уже будучи в отпуске, журналист узнала, что ее работу переделали и превратили в «исследование отношений Максима Галкина и Аллы Пугачевой» — после редактуры в материале прямо указывалось на фиктивность брака артистов. Сама Жигалова утверждает, что подобного не писала.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

Ближайший концерт Максима Галкина запланирован на 6 марта в Вильнюсе.

13 февраля комик опубликовал в соцсетях видео со своими детьми, Лизой и Гарри, а также показал нового члена семьи — маленькую черную собачку по имени Роки. В кадре Лиза играла в карты с мамой, Аллой Пугачевой, а Гарри сначала собирал с юмористом конструктор, а потом увлекся приставкой.

На следующий день шоумен выложил фотографию Примадонны, которая, судя по подписи, собиралась позвонить кому-то: на снимке певица держит между пальцами дымящуюся сигарету и смотрит в экран мобильного телефона.

Точное местонахождение Пугачевой и ее детей сейчас неизвестно. В декабре они с Галкиным посетили юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле.

По информации НТВ, из Израиля артисты вернулись на Кипр, куда переехали в конце октября 2023 года. После новогодних праздников, по данным KP.RU, супруги вместе с детьми планировали отправиться в Лондон, но блогер Сурен Каграманов заявил, что они могут переехать в США, где у певицы есть недвижимость.

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