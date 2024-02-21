Продюсер объяснил, почему Пугачева оставила себе звание Примадонны Продюсер Кинн: Пугачева оставила звание Примадонны из-за собственной важности

Звание Примадонны закрепилось за советской и российской певицей Аллой Пугачевой после исполнения одноименной песни, заявил в интервью NEWS.ru продюсер, режиссер и телеведущий Виктор Кинн. По его словам, на это еще наложилось повышенное чувство собственной важности артистки.

У Аллы Борисовны всегда было повышенное чувство собственной значимости и важности. Особенно после того как она съездила на Евровидение и спела песню «Примадонна», то ей и приписали это звание Примадонны. Она и так с ним смирилась, свыклась и стала принимать его как должное, — пояснил он.

Ранее звезда 90-х Андрей Губин заступился за Пугачеву после того, как артисты российского шоу-бизнеса обвинили ее в том, что она «перекрыла им кислород». С подобными заявлениями выступили Наталья Гулькина, Маша Распутина, Валентина Легкоступова, Лика Стар. В свою очередь Губин подчеркнул, что причины творческих неудач артистам нужно искать прежде всего в себе. Комментируя ситуации, когда Пугачева отказывалась выходить на сцену с некоторыми артистами, Губин подчеркнул, что на то у Примадонны могли быть свои личные причины.

До этого заслуженный артист России Борис Галкин объяснил, почему эмигрировавшая из страны Пугачева назвала россиян «холопами и рабами». По его словам, в Примадонне взыграло высокомерие. Он подчеркнул, что Пугачева перестала быть интересна россиянам и утратила свою былую популярность.