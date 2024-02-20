Губин отреагировал на обвинения в адрес Пугачевой Губин заявил, что Пугачева никому «не перекрывала кислород»

Фото: Владимир Яцина /ИТАР-ТАСС

Андрей Губин

Звезда 90-х Андрей Губин заступился за певицу Аллу Пугачеву после того, как артисты российского шоу-бизнеса обвинили ее в том, что она «перекрыла им кислород». С подобными заявлениями выступили Наталья Гулькина, Маша Распутина, Валентина Легкоступова, Лика Стар. В интервью Woman.ru Губин подчеркнул, что причины творческих неудач артистам нужно искать прежде всего в себе.

Во-первых, это люди, которые сами не сильно талантливые. Что-то не получалось, потом говорили так про нее. Во-вторых, может, у них не было хороших композиций, поддержки, продюсирования. Почему бы не сделать себе промоушен потом за счет ее имени? Третье — не всегда была у нее возможность поддержать всех подряд, — отметил Губин.

Комментируя ситуации, когда Пугачева отказывалась выходить на сцену с некоторыми артистами, Губин подчеркнул, что на то у Примадонны могли быть свои личные причины.

Допустим, была какая-то программа, там Ротару и Вайкуле выступают. И Пугачева говорит: «Я не поеду!» Причины разные могут быть: например, у Аллы Борисовны нет хорошего хита, а у Софьи Михайловны есть. Тогда логично, что рядом с ней появляться не хочется, — резюмировал он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Андрей Губин уже в этом году планирует провести гастрольный тур в России, при этом прайс артиста может составить 700 тысяч рублей. По информации канала, перед выходом на сцену 49-летнему певцу нужно поправить здоровье.