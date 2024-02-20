Советский актер раскритиковал слова Пугачевой о «холопах и рабах» Актер Борис Галкин: Пугачева смотрит на россиян сверху вниз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Борис Галкин

Заслуженный артист России Борис Галкин объяснил, почему эмигрировавшая из страны певица Алла Пугачева назвала россиян «холопами и рабами». По его словам, в Примадонне взыграло высокомерие. В интервью aif.ru он подчеркнул, что Пугачева перестала быть интересна россиянам и утратила свою былую популярность.

Так может вести себя только тот, кто из грязи в князи. Настоящий благородный человек так не скажет никогда. Все же это понимают. Так скажет только тот, кто почувствовал свою избранность благодаря судьбе. Вот судьба вытолкнула ее настолько, что она подумала: все, я теперь могу сверху вниз смотреть. А оказалось, что нет. Сегодня в России она никому не нужна, — считает он.

По мнению Галкина, все новости о ней потеряли актуальность. Сплетни о ней больше похожи на «пустой треп на скамеечке», отметил он.

Точное местонахождение Пугачевой и ее детей неизвестно. В декабре они с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) посетили юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле.

Из Израиля артисты вернулись на Кипр, куда переехали в конце октября 2023 года. После новогодних праздников, по данным KP.RU, супруги вместе с детьми собирались отправиться в Лондон, однако блогер Сурен Каграманов сообщил, что они могут переехать в США, где у Примадонны есть недвижимость.