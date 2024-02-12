«Пытался в суд подать»: российская журналистка о конфликте с Галкиным Журналистка Жигалова сообщила о конфликте с Галкиным из-за статьи про Пугачеву

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Журналистка Алена Жигалова рассказала о давнем конфликте с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В новом выпуске шоу «Откровенно с Татаркой» Лилии Абрамовой она уточнила, что поводом для ссоры стала ее статья о шоумене и его супруге Алле Пугачевой, которую сильно отредактировали без ведома журналистки.

Тогда на меня, естественно, обиделись и Пугачева, и Галкин. Галкин там пытался то ли в суд подать, то ли потребовать какого-то опровержения, — добавила Жигалова.

Она объяснила, что написала материал о звездной паре, когда работала в «Экспресс-газете». По словам Жигаловой, она сдала статью перед Новым годом и отправилась отдыхать. Уже будучи в отпуске, Жигалова узнала, что ее работу сильно переделали и превратили в «исследование отношений Максима Галкина и Аллы Пугачевой». Жигалова отметила, что после редактуры в материале прямо указывалось на фиктивность брака певицы и юмориста, хотя сама журналистка подобного не писала.

Ранее 47-летний юморист в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) выложил видео из Сиднея, на котором выглядит моложе своих лет. Поклонники в комментариях сравнили шоумена с подростком и предположили, что он использует омолаживающие фильтры. Некоторые зрители назвали Галкина «ребенком на каникулах», который «впервые вырвался из дома». Одна из подписчиц пристыдила артиста за использование омолаживающих фильтров при «пожилой жене».