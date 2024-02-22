Ивлеева едет в зону СВО вслед за Киркоровым? Как хочет «отмыться» блогер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева на фоне скандала с организацией «голой» вечеринки в клубе «Мутабор» может запланировать поездку в ДНР, передает Telegram-канал BRIEF со ссылкой на информированные источники. Как девушка планирует «отмыть» свою репутацию и что будет делать в зоне СВО — в материале NEWS.ru.

Поездка в зону СВО решит проблемы?

По словам источников, в ходе визита Ивлеева, вероятнее всего, посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе «Аллея ангелов».

В публикации говорится, что поездка будет гуманитарного характера, во время которой телеведущая может заехать детские дома и больницы, пообщаться с молодежью и пострадавшими местными жителями.

По информации источников, Ивлеева публично осудит обстрелы ДНР украинскими военными. Таким способом блогер рассчитывает реабилитировать себя перед россиянами и решить все проблемы, возникшие после резонансной вечеринки, уточняет Telegram-канал.

«Затаится на время»: почему Ивлеева тянет с поездкой в ДНР

Продюсер Павел Рудченко предположил в разговоре с NEWS.ru, что блогер Анастасия Ивлеева «затаится на время» и не станет посещать зону СВО. По его словам, публичные появления знаменитости, тем более в районах боевых действий, «пока на стопе».

«Пока будет на стопе, тем более с публичными появлениями в зоне СВО. Пока она (Ивлеева. — NEWS.ru) затаится на время. Последние события показали ее праздный образ жизни. Праздность и серьезные боевые действия несовместимы. Праздность не в нормальном понимании этого слова, а во фриковом», — отметил Рудченко.

Фрик-шоу явно не поддержат бойцы в зоне спецоперации, считает продюсер. Он выразил мнение, что Ивлеева «однозначно не поедет туда».

Визит Киркорова в Донбасс

Филипп Киркоров посетил Донбасс и выступил в городской больнице Горловки. Поп-король исполнил перед ранеными военными и сотрудниками медучреждения песню «Снег». Певец привез в ДНР гуманитарную помощь и подарки для бойцов. Также он пообещал оплатить протезы трем военнослужащим.

После поездки в Донбасс Киркоров опубликовал в соцсетях снимок, сделанный в Доме культуры «Шахтер» в Горловке. Он напомнил, что именно там впервые прозвучал его хит «Атлантида».

«В этом зале первый раз прозвучал мой первый хит „Атлантида“. Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит... Силами наших героев», — написал исполнитель.

Также Киркоров приехал в Макеевку Донецкой Народной Республики и подарил воспитанникам детского коллектива куклы в виде себя. Также артист привез детям игрушки, краски и раскраски.

«Излечился от двоежопия»: что сказали военкоры о приезде Киркорова в зону СВО

Поездка Киркорова в зону СВО — не подвиг, но уже поступок, считает военный корреспондент Александр Коц. В своем Telegram-канале он отметил, что исполнитель таким образом «избавляет себя от вечных мук в попытке усидеть на двух стульях».

«Киркоров излечился от двоежопия. Это, конечно, не подвиг, но все-таки поступок. Вынужденный или добровольный — дело десятое. Но именно так избавляют себя от вечных мук в попытке усидеть на двух стульях», — говорится в сообщении.

Однако военкор Юрий Котенок заявил, что Киркорову было плевать и на Донбасс, и, в частности, на Горловку в течение 10 лет. Как написал журналист, пока там погибали люди, певец давал концерты в Москве и «тусил» по миру.

По мнению Котенка, ни Киркоров, ни Лолита Милявская, ни другие участники «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой не смогут отмыться после скандала. Военкор назвал «несерьезными» разговоры о том, что участники «голой» вечеринки случайно «зашли не в ту дверь». По его мнению, эти звезды свою дверь выбрали давным-давно и выйти наружу для них теперь почти невозможно.

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