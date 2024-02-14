Стало известно, почему Ивлеева до сих пор не посетила зону СВО Продюсер Рудченко: Ивлеева затаится на время и не станет посещать зону СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Продюсер Павел Рудченко предположил в разговоре с NEWS.ru, что блогер Анастасия Ивлеева «затаится на время» и не станет посещать зону СВО. По его словам, публичные появления знаменитости, тем более в районах боевых действий, «пока на стопе».

Пока будет на стопе, тем более с публичными появлениями в зоне СВО. Пока она (Ивлеева. — NEWS.ru) затаится на время. Последние события показали ее праздный образ жизни. Праздность и серьезные боевые действия несовместимы. Праздность не в нормальном понимании этого слова, а во фриковом. Фрик-шоу явно не поддержат наши ребята в зоне боевых действий, такие варианты им точно не нужны. Ивлеева однозначно не поедет туда, — отметил Рудченко.

Ранее певец Филипп Киркоров посетил горбольницу № 2 в Горловке в Донецкой Народной Республике. Певец привез гуманитарную помощь и выступил перед сотрудниками и пациентами клиники. Выступая с речью, Киркоров подчеркнул, что он патриот России и не намерен покидать страну. Артист отметил, что бойцы ВС РФ обеспечивают безопасность страны в тылу и он это чувствует.

Военкор Александр Коц назвал достойным поступком визит Киркорова в ДНР. Журналист подчеркнул, что не имеет значения, по своей воле или нет артист приехал в зону СВО.

Актриса Яна Поплавская жестко прошлась по визиту Киркорова в Горловку. Она подчеркнула, что «Донбасс — это не прачечная, где отмывают обгаженные штаны», и поездка артиста — «не искупление за всё, что вытворил „голый король“».

К своему посту она прикрепила видеообращение бойцов одной из частей, которые также остались недовольны поездкой Киркорова. Озвучивший позицию своих сослуживцев солдат предложил артисту смыть позор путем присоединения к военнослужащим на поле боя.