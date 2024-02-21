Суицид военкора, развод Кологривого, иск к Киркорову: что будет дальше?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Военный корреспондент Андрей Морозов, известный под позывным Мурз, покончил с собой, актер Никита Кологривый назвал истинную причину развода с актрисой Александриной Питиримовой, адвокат Александр Добровинский оценил шансы певца Стаса Костюшкина в суде против Филиппа Киркорова из-за кражи образа — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Чем был известен военкор Мурз?

21 февраля стало известно о кончине автора Telegram-канала «Нам пишут из Янины» Морозова. О его смерти сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. По словам знакомых блогера, он покончил с собой.

«Спи спокойно, Мурз. Ты совершил огромную ошибку, но кроме тебя за нее никто уже не ответит», — написал Кофман.

Морозов родился в 1979 году. В кругу военкоров его называют «ополченцем первой волны» — он принимал участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Согласно данным из открытых источников, после начала конфликта на Украине в 2014-м Мурз отправился на линию боевого соприкосновения, где стал гвардии сержантом 14-го БТрО ЛНР «Призрак». Он был соратником экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.

Владелец издательства «Черная сотня» Дмитрий Бастраков подтвердил, что блогер покончил с собой. Такую же информацию опубликовали военкор Владимир Романов и супруга Стрелкова Мирослава Регинская.

Фото: t.me/wehearfromyanina Андрей Морозов

21 февраля Мурз опубликовал серию последних постов в Telegram-канале «Нам пишут из Янины». Он попросил «не печалиться о его смерти» и похоронить его на кладбище в Кировске в Луганской Народной Республике рядом с солдатами батальона «Призрак» (подразделение ополченцев, которые принимали активное участие в конфликте на востоке Украины с 2014 года, в частности в боях в районе Дебальцево).

В последней публикации Мурз попросил отдать практически все свое имущество на оснащение 4-й ОМСБр ВС России внештатными БПЛА.

«Я всегда находил в себе новые силы бороться. <...> Нашел бы и еще сил, и еще, но я не вижу смысла бороться дальше теми средствами, которые доступны мне живому. Они исчерпаны, они потеряли эффективность», — написал он.

Военный волонтер Роман Алехин заявил в беседе с NEWS.ru, что Мурз помог огромному количеству подразделений, о нем всегда отзывались с благодарностью. По словам Алехина, Морозов внес большой вклад в систему управления радиосвязью.

«Я параллельно также занимаюсь связью, из-за этого знаю его по его блогу, Telegram-каналу. Когда привозишь, разговариваешь о связи, все упоминают [Владимира] Грубника и [Андрея] Морозова. По таким отзывам, через военных. Конечно, положительно отзывались, с благодарностью. Он помог огромному количеству подразделений», — пояснил собеседник.

По словам донецкого блогера Donrf, Мурз «жил войной, и война его забрала». Он подчеркнул, что Морозов был настоящим русским солдатом.

«Желающие помитинговать в обе стороны идут лесом. Для меня этой ночью умер русский солдат. И точка. Вы хоть раз о человеке, а не о медийном образе подумайте», — написал Donrf, обращаясь к участникам дискуссии о смерти Морозова.

Фото: МО РФ

В канале «Два майора» говорится о том, что у Морозова возник конфликт «по поводу освещения ситуации на фронте». В своих публикациях Мурз нередко подвергал критике действий Минобороны России в рамках проведения специальной военной операции. В частности, его последние публикации касались взятия российскими войсками под контроль Авдеевки.

Заявления Мурза публично подвергали сомнению некоторые общественно-политические деятели и журналисты. С критикой в адрес Морозова выступали, в частности, публицист Армен Гаспарян и блогер Юлия Витязева. Последняя отмечала, что некоторые публикации Мурза можно расценить как фейки о ВС РФ.

До СВО Морозов был известен своим радикальным блогом в «Живом журнале» и участием в организации акций прямого действия. Он закидывал помидорами политика Илью Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также журналиста Юлию Латынину (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Морозов участвовал в атаке на польское посольство в Москве, облив его стену и бронзовый барельеф с гербом Польши томатным соком.

Из-за кого Кологривый развелся с супругой?

Причиной расставания Кологривого с женой мог стать тайный краткосрочный роман с актрисой Агатой Муцениеце, заявили в окружении артистки. Актеры познакомились в 2021 году на съемочной площадке, но сблизились позже, когда вновь снимались в одном фильме.

«С Кологривым Агата знакома с 2021 года, еще со съемок фильма „В клетке — 2“. Но роман у них начался только этим летом, уже на другой съемочной площадке. Они сблизились на съемках фильма „Я — медведь“. Правда, их отношения были недолгими. Уже осенью они перестали общаться», — заявил инсайдер.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Кологривый

В окружении актрисы также отметили, что «Никита потерял голову от Агаты», но та не захотела строить серьезные отношения с женатым мужчиной. В результате о романе узнала супруга актера, что и стало причиной их разрыва. Тем временем сам Кологривый утверждает, что информация о его связи с Муцениеце не больше чем слухи. Он подтвердил, что разъехался с женой, но причиной разрыва отношений назвал слишком плотный рабочий график.

Кологривый познакомился с бывшей супругой Питиримовой во время учебы в ГИТИСе. В 2020 году они поженились, а еще спустя год стали родителями — у них родилась дочь Евгения.

В ноябре 2023 года актер признался, что не живет с супругой, однако на настоящий момент они официально не оформили развод.

«Так сложилось, что мы уже какое-то время не живем вместе, хоть и не разведены. Но жизнь непредсказуема. В нынешних реалиях со мной сложно было бы находиться любой женщине. Это большая, колоссальная работа — быть отцом, мужем, товарищем, учителем», — заявил Кологривый.

Также актер сообщил, что из-за плотного рабочего графика не может часто видеться с двухлетней дочерью. При этом он не намерен бросать творчество.

В ближайших планах актера — развиваться в качестве креативного продюсера, а также попробовать себя в новых ролях. По словам Кологривого, он хотел бы полететь в космос, как актриса Юлия Пересильд.

Из-за чего Костюшкин намерен судиться с Киркоровым?

Певец Костюшкин обвинил Киркорова в краже образа. Король российской эстрады стал членом жюри в шоу «Маска» и ради этого надел черный парик, классический костюм и очки с прозрачными стеклами. Адвокат Киркорова Александр Добровинский предположил в беседе с NEWS.ru, что Костюшкин в шутку обвинил исполнителя в краже образа «Виталика». Он также подчеркнул, что права на образ очень тяжело доказать в суде.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Стас Костюшкин

«Я думаю, это шутка. Думаю, что образ [Костюшкина] в суде будет трудно доказать. Я думаю, это шутка», — добавил Добровинский.

18 февраля Киркоров вернулся в эфир после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» в декабре 2023 года. Он впервые появился в новом сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ. В этот раз вместо привычных ярких нарядов певец надел строгий черный костюм.

Эксперт по моде Максим Зарипов предположил, что парик, в котором Киркоров появился в кресле члена жюри на шоу «Маска», стоит несколько десятков тысяч долларов. Он отметил, что накладные волосы, вероятно, натуральные.

Ранее Киркоров посетил горбольницу № 2 в Горловке в Донецкой Народной Республике. Певец привез гуманитарную помощь и выступил перед сотрудниками и пациентами клиники. Выступая с речью, Киркоров подчеркнул, что он патриот России и не намерен покидать страну. Артист отметил, что бойцы ВС РФ обеспечивают безопасность страны в тылу и он это чувствует.

Telegram-каналы отмечали, что с этой поездкой Киркорова был связан перенос премьеры шоу «Маска». Дата визита была согласована позднее, чем запланированный эфир передачи 11 февраля, поэтому его пришлось переносить. Как только на лентах информагентств появилась информация о посещении Киркоровым ДНР, компания White Media выпустила заготовленный анонс презентации нового сезона проекта.

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