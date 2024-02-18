Шоу «Маска» 18 февраля: где и когда смотреть, были ли сливы, участники

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Премьер пятого сезона программы «Маска» состоится сегодня, 18 февраля, на канале НТВ в 20:20 по московскому времени. Какие костюмы увидят зрители, кто из знаменитостей займет кресла жюри?

Что известно о возвращении Киркорова в «Маску»

Несмотря на «отмену» из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, народный артист России Филипп Киркоров остался в жюри шоу «Маска».

15 февраля была показана реклама программы, в которой зрители заметили поп-короля в непривычном образе: изменения коснулись не только внешнего вида Киркорова, но и его поведения.

«Из эпатажного блондина с осветленными добела волосами он превратился в брюнета с короткой мужской прической. Образ дополнили классические очки. Примечательно, что и поведение артиста, по слухам, претерпело изменения: он стал „тихим“ и практически незаметным среди остальных судей проекта», — пишет портал vokrug.tv.

Telegram-канал «Звездная пыль» также сообщил, что руководство НТВ приложило максимальные усилия для возвращения певца в эфир.

«Вопрос, как его намонтируют для выпуска. В рекламных роликах на НТВ его показывают очень мало, без слов, хотя другие члены жюри говорят. Скорее всего, оставят по минимуму, не дадут звездеть, как раньше. Так что наказание Филиппа еще не окончено. Вертать его обратно будут постепенно. Наш источник сообщил, что руководство канала приложило все усилия для возвращения Филиппа в эфир. Он председатель жюри, программа дорогая и рейтинговая, менять коня на переправе — значит поднять новую шумиху», — уточнили авторы публикации.

По информации канала, в первом выпуске музыкант предстанет в черном парике. После этого каждую программу он будет менять пиджаки и появляться со своими седыми волосами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Кто еще будет в жюри шоу «Маска»

В кресла судей проекта «Маска», помимо Филиппа Киркорова, также вернутся Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и приглашенный гость.

В первом выпуске приглашенным артистом станет Дима Билан, который выиграл в четвертом сезоне шоу и тоже посещал «голую» вечеринку, во втором — победитель первого сезона «Маски» Анатолий Цой, пишет Telegram-канал «Звездная пыль».

Какие маски будут в пятом сезоне

В пятом сезоне передачи «Маска» за победу будут сражаться 14 участников.

Масками юбилейного сезона станут Акула, Арлекин, Бабочка, Водяной, Горилла, Енот, Змей Горыныч, Кактус, Кот, Кукуруза, Матрешка, Мотылек, Перец и Щенок.

Ведущим шоу останется Вячеслав Макаров.

Кого зрители ожидают увидеть в пятом сезоне

В настоящее время в Сети не появлялся слитый выпуск шоу.

В соцсети «ВКонтакте» в комментариях поклонники «Маски» предположили, кто из артистов может скрываться в костюмах.

«Жду Нилетто в одной из масок. Он уже участвовал в „Конфетке“, а это хороший знак. Многие участники „Маски“ приходят в „Конфетку“, и наоборот. Лучше всего ему подошел бы Перец»;

«Я думаю, что под маской Перца — Кай Метов»;

«Водяной — Бурунов»;

«Я хочу вернуть Ладу Дэнс в участники, чтобы она снова проявила свои выдающиеся вокальные возможности и поражала наповал репертуаром и своим многоголосьем! Ее вкус во всем виден!»;

«Очень жду Ани Лорак! Может, она Матрешка?» — пишут пользователи Сети.

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