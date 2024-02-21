Стало известно о смерти военного блогера Андрея Мурза Морозова «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА»: военный блогер Андрей Мурз Морозов покончил с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА» сообщил о смерти военного блогера Андрея Мурза Морозова. По его данным, он покончил жизнь самоубийством.

Автор Telegram-канала «Нам пишут из Янины» Андрей Морозов, известный под позывным Мурз, покончил с этой жизнью, — сообщает канал «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА».

Информацию о самоубийстве военблогера также подтвердили супруга экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова Мирослава Регинская и адвокат Максим Пашков.

Ранее РИА Новости сообщило о гибели своего военного корреспондента Ростислава Журавлева при обстреле в зоне специальной военной операции. По данным агентства, он погиб в районе населенного пункта Пятихатки, где группа журналистов попала под огонь ВСУ. Также был ранен фотокорреспондент Константин Михальчевский. Кроме того, корреспондент «Известий» Роман Польшаков получил четыре осколочных ранения, у оператора Дмитрия Шилкова осколки в мягких тканях и небольшой перелом.

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно военкора Журавлева. Журналист был убит недалеко от населенного пункта Пятихатки в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.