«Тяжелое утро»: волонтер Алехин о смерти военблогера Мурза Волонтер Алехин: военные всегда отзывались с благодарностью о военблогере Мурзе

Фото: Социальные сети

Андрей Мурз Морозов

Военный блогер Андрей Мурз Морозов, о смерти которого стало известно утром 21 февраля, помог огромному количеству подразделений, о нем всегда отзывались с благодарностью, сообщил NEWS.ru военный волонтер Роман Алехин. По его словам, Мурз внес большой вклад в культуру управления радиосвязью.

Я параллельно также занимаюсь связью, из-за этого знаю его по его блогу, Telegram-каналу. Когда привозишь, разговариваешь о связи, все упоминают [Владимира] Грубника и [Андрея] Морозова. По таким отзывам, через военных. Конечно, положительно отзывались, с благодарностью. Он помог огромному количеству подразделений, — пояснил собеседник.

Алехин объяснил, что настройка радиосвязи предполагает не просто обеспечение военных рациями. По его словам, архитектуру радиокоммуникации необходимо адаптировать к тем или иным условиям, в том числе в зоне СВО.

К сожалению, у нас не все понимают архитектуру связи, как этим всем управлять в новых современных условиях СВО. А Мурз из тех, кто помогал, обучал, настраивал архитектуру полностью защищенной, стабильной связи. Что-то сегодня очень тяжелое утро, — поделился чувствами волонтер.

О смерти Андрея Мурза Морозова сообщил Telegram-канал «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА». По его данным, он покончил жизнь самоубийством. Информацию о самоубийстве военблогера также подтвердили супруга экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова Мирослава Регинская и адвокат Максим Пашков.