Продюсер назвал условие, при котором Киркорова могут выгнать из «Маски» Продюсер Кинн допустил бойкот зрителями шоу «Маска» из-за участия Киркорова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Аудитория «Маски» на телеканале НТВ может объявить бойкот и перестать смотреть музыкальное шоу из-за участия в нем певца Филиппа Киркорова, сказал NEWS.ru продюсер и режиссер Виктор Кинн. Появление артиста в составе жюри не означает, что общество его простило, добавил телеведущий.

Руководство телеканала может отказаться от Киркорова при определенном условии, считает Кинн. По его мнению, певца лишат места в составе жюри, если зрители массово начнут бойкотировать «Маску».

Если зрители массово, например, объявят НТВ бойкот и не будут смотреть «Маску» из-за участия Киркорова, то канал может отказаться от Филиппа в жюри под нажимом аудитории, — констатировал Кинн.

Как считает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко, скоро критика Киркорова сойдет на нет из-за более важных для страны инфоповодов. По его мнению, руководство канала НТВ целенаправленно пригласило артиста в жюри шоу «Маска», поскольку понимало, что хейт в адрес музыканта поднадоест.

Ранее интернет-пользователи раскритиковали телеканал после появления Киркорова в программе «Маска». Артист предстал в программе в роли члена жюри. Ему подобрали стильный образ, состоящий из белой рубашки и темного брючного костюма, однако не все поклонники шоу рады новости о появлении певца и даже отказываются смотреть из-за него любимую передачу. Пользователи отмечают, что «на зрителей плюнули и растерли, оставив опостылевших членов жюри».