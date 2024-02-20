«Немного помусолят»: продюсер предрек конец травле Киркорова Продюсер Рудченко: зрители «Маски» еще немного помусолят Киркорова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Поклонники шоу «Маска» еще помусолят Филиппа Киркорова в первых выпусках, но затем критика певца сойдет на нет из-за более важных для страны инфоповодов, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, руководство канала НТВ целенаправленно пригласило Киркорова в жюри шоу «Маска», поскольку понимало, что хейт артиста поднадоест.

Я думаю, руководство канала пошло намеренно на этот шаг, потому что хейтерская тема уже поднадоела и набила оскомину у большого количества населения. Она все равно уйдет на нет, учитывая более важные информационные поводы, которые возникнут совсем скоро. Первые эфиры Киркорова немного помусолят, будут различные всевозможные комментарии, но все потихонечку погаснет, — заявил Рудченко.

Ранее интернет-пользователи раскритиковали НТВ после появления Киркорова в программе «Маска». Артист предстал в программе в роли члена жюри. Ему подобрали стильный образ, состоящий из белой рубашки и темного брючного костюма, однако не все поклонники шоу рады новости о появлении певца в качестве председателя жюри и даже отказываются смотреть из-за него любимую передачу. Пользователи отмечают, что «на зрителей плюнули и растерли, оставив опостылевших членов жюри».