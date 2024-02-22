Кто стоял за Пугачевой, будущее SHAMAN и Киркорова: откровения продюсера

Фото: Из личного архива Виктора Кинна

Виктор Кинн

С конца 1980-х музыкант, сценарист и продюсер Виктор Кинн преподавал режиссуру и работал на ленинградском телевидении. Позже он несколько лет жил за границей, но потом вернулся в Россию. Кинн дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, в котором рассказал о мафии российского шоу-бизнеса, вседозволенности Аллы Пугачевой и будущей карьере Филиппа Киркорова.

Чем Вайкуле покорила советских граждан

— Вы начинали карьеру еще в 1980-х при СССР. Кто был в то время, что называется, «артистами номер один»?

— Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Людмила Сенчина, Валентина Толкунова, Валерий Леонтьев... Казалось бы, страна жила за железным занавесом, при этом каждая сфера деятельности рождала интереснейшие форматы и неординарных личностей. Будь то балет, кинематограф, театр, архитектура или цирковое искусство. Откуда таланты? Как говорится, от Бога.

Не имеет значения, что СССР считался атеистической страной. Казалось, не столь важно, веруешь ли ты в Бога. Важно, чтобы Бог верил в тебя. В Союзе рождалось так много талантов. Было много интересных композиторов, они как будто обладали секретами написания шлягеров. У большинства артистов присутствовал собственный уникальный стиль исполнения, который невозможно было спутать с чьим-либо другим. Они могли петь «гимны» партии и правительству, родной стране, но не кривили душой. Это было важно. Мы все выросли с осознанием того, что наша страна — самая лучшая, самая большая, самая сильная.

— Тогда даже Лайма Вайкуле не считала Россию «плохой»?

— Вайкуле пела и танцевала в весьма популярном юрмальском ресторанчике «Морская жемчужина» в Латвии. На большую советскую эстраду ее вытащил композитор Раймонд Паулс, разглядев в ней искру таланта. Ну а публику покорили ее прибалтийский акцент и некая «европейскость», что ли. Лайма была стильная, гибкая, прыгучая, танцующая. Я бы сказал, это впечатляло тогда граждан СССР, так как многие звезды, взращенные на иных просторах нашей родины, все-таки были слегка зажаты.

«Ротару и Пугачева не выступали в одних концертах»

— А какой была, например, София Ротару?

— Человек с очень большим гонором, цену себе знала. Голосина у нее был, конечно, слава богу! Опять же, своему «специфически народному» образу она никогда не изменяла — украинско-молдавская певица, которую также взрастил Советский Союз. Говорили, что она конкурирует с Аллой Пугачевой, полагаю, так оно и было. Они, как правило, в одних концертах не выступали.

Фото: Из личного архива Виктора Кинна Виктор Кинн

— На ваш взгляд, кто из них талантливее — Ротару или Пугачева?

— Для меня это Ирина Понаровская. Певица со своим стилем, пониманием жизни, подачей материала. У нее великолепное образование. Она была настоящим профессионалом, им и осталась. Ни под кого не подстраивалась и, как говорится, себе не изменяла. Достойный человек!

Но даже артисты, которые сейчас имеют совесть плевать в СССР — вы упомянули, в частности, Вайкуле и Ротару, — не стали бы звездами, если бы они были зациклены только в рамках своих республик.

«Судьбу Киркорова кардинально изменило бракосочетание с самоназванной Примадонной»

— Что скажете о Филиппе Киркорове?

— Я его помню, когда он еще начинал работать в ленинградском «Мюзик Холле» в 1980-х. Длинноволосый, темноволосый, большеглазый, неиспорченный славой и деньгами парень. Открытый миру, с хорошими творческими амбициями. Он всегда хорошо пел. И репертуар подбирал приличный. Ему удалось много интересных песен исполнить.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

— В 1987-м произошел известный инцидент в ленинградской гостинице «Прибалтийская», после которого возмущенная общественность потребовала лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки России.

— Пугачева посчитала, что ей позволено так себя вести. У многих это вызвало первое отторжение от Аллы Борисовны. Но поскольку она была любима и чтима многими из руководства нашей страны, то ее лишь пожурили, статейку написали, да и забылось.

Ну а по большому счету, с поднятием железного занавеса советские артисты начинали осознавать, как живут звезды за рубежом. Конец эпохи Горбачева и начало эпохи Ельцина, и последующие годы были абсолютно западно ориентированы, как мы помним. И все, что происходило у нас на эстраде, все время сравнивалось, подтягивалось до уровня того, что может быть интересно и модно на Западе. Теплота ушла, стали править понты и эпатаж.

Конечно, западные форматы оказывали очень серьезное влияние на формирование сценических образов наших звезд. Отсюда перья, стразы, «бриллиантовые» микрофоны и так далее.

Или тот же Киркоров: его жизнь и судьбу кардинально изменило бракосочетание с самоназванной Примадонной нашей эстрады. Он решил, что теперь ему все позволительно и безоговорочно принимаемо как особо приближенному к «звезде номер один». Он сам назвал себя королем, окружающие это приняли. И талант перерос в эпатаж и самолюбование. Он тоже заигрался во все эти западные псевдоигры.

Фото: Из личного архива Виктора Кинна Виктор Кинн

Была ли в реальности Пугачева «мамкой» российского шоу-бизнеса

— Действительно ли существовала «мафия шоу-бизнеса» в 1990-х и нулевых?

— Была некая эстрадная коррупционность, а как следствие — местничество, клановость. Это был раздел, передел и освоение «территории». Кто-то под себя подминал бизнес, кто-то — эстраду, которая с тех пор и называется шоу-бизнесом. Заколачивались огромные деньги. Поэтому и не подпускали «чужих» к этой, извините, кормушке. Определенную часть шоу-бизнеса держал так называемый клан Пугачевой.

— То есть Примадонна реально в какой-то момент стала такой всесильной «мамкой» российского шоу-бизнеса?

— За ней стояли другие «мамки» и «папки», которые позволяли ей все это делать. Если бы они ей сказали: «Стоп, так себя вести нельзя!», она бы, безусловно, поступала бы иначе.

— А кто эти люди?

— Олигархи, тогдашняя «элита». Пугачева была ярким персонажем, для многих интересным. Ну и, видимо, решили возложить на нее, скажем так, заботу о российской эстраде. Чтобы Алла Борисовна по своему вкусу и понятию определяла направление этой реки шоу-бизнеса. При этом все зиждилось на откровенном зарабатывании денег.

Если говорить о разрешенной тогда «прогрессивной музыке», то русских рокеров уже было принято считать как бы «рупорами времени» — Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и аналогичных им. А они также умудрялись «рубить капусту» на том, что писали тексты, претендуя на андеграундность, элитарность и некие скрытые смыслы: «И каждый пошел своею дорогой, а поезд пошел своей»; «Не стоит прогибаться под изменчивый мир — пусть лучше он прогнется под нас». Особо философскими, на самом деле, песни не назвать. Но игра слов рождала ассоциации, домыслы, загадки: а о чем же все-таки спел?!

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Алла Пугачева

Закончена ли карьера Киркорова

— Карьера Киркорова закончена в России?

— Думаю, ему сейчас очень горько. И фраза, что «вошел не в ту дверь», сказана им искренне. Он действительно сожалеет. Окончена или нет его карьера в России, я полагаю, зависит от его собственного поведения в дальнейшем и от реакции на это нашей аудитории.

— Насколько могут быть востребованы эмигрировавшие за рубеж артисты бывшего российского шоу-бизнеса?

— Нинасколько. Я жил за границей и знаю: вот российских инструменталистов там ценят — гитаристов, бас-гитаристов, клавишников, барабанщиков, у которых есть наша школа. Что касается русскоязычной песенной культуры, то возьмите любого эмигранта, работавшего за границей — все уже вернулись назад. И Вилли Токарев, и Шуфутинский, и Успенская. Потому что на Западе, опять же я по себе знаю, дальше, чем в русскоязычные рестораны, не пустят. Ты чужой для них. Допустим, иностранец — как он должен понять песню Макаревича «Рыбка в банке»? Или «Новый поворот»? Для них это непонятно ни по смыслу, ни по мелодике.

Потому-то «уезжанты» — те, кто покинул Россию после начала СВО — и брызгают ядом. Не могут никак свыкнуться с тем, что вместе с большими деньгами ими потерян и уровень жизни, и статус. Они перестали быть звездами, не смогут больше зарабатывать свои прежние миллионные гонорары в России.

Фото: Из личного архива Виктора Кинна Виктор Кинн

«SHAMAN взял определенный уровень»

— После начала СВО появился SHAMAN. Как вы к нему относитесь?

— Талантливый молодой человек: и по голосу, и по подаче, и по манере. Оказался в нужное время и в нужном месте, что, на мой взгляд, незазорно. Либо он угадал, определил в хорошем смысле конъюнктуру, либо ему помогли все-таки создать этот имидж и музыкальный материал. Молодой, интересный, экспрессивный, импульсивный, харизматичный. С другой стороны, надо удержаться на плаву, не расплескаться, не растратиться. Вопрос в том, какую музыку и смыслы он будет нести дальше. Определенный уровень он уже взял, даже вершину! Надо уметь красиво и грамотно на ней удержаться.

— Кто может занять место Пугачевой и Киркорова на отечественной эстраде сейчас?

— Я считаю, что такие имена могут и должны появиться в скором времени. Есть хорошие исполнители и авторы — вместо тех, которых мы долго заимствовали в одной из сопредельных стран. Все-таки надо растить своих. Многие новые звезды, я полагаю, выйдут из Гнесинки, и это хорошо. Хочется, чтобы культура все-таки была профессиональной. Ну а талантами наша земля всегда полнилась, так будет и дальше.

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