«Последствия тяжелых препаратов»: почему Вайкуле оскорбляет Россию Поэт Резник: Вайкуле оскорбляет Россию из-за болезни и проблем с деньгами

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Лайма Вайкуле

Поэт Илья Резник рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у певицы Лаймы Вайкуле, для которой он написал самые культовые ее хиты. Почему артистка оскорбляет Россию и своих наставников?

Что со здоровьем у Вайкуле

Говоря о выпадах латвийской певицы в адрес России и композитора Раймонда Паулса, который участвовал в написании для Вайкуле самых известных ее песен, Резник отметил, что заявления артистки связаны с ее материальным положением.

По словам поэта, врачи поставили Вайкуле «серьезный диагноз». Он не уточнил, о каком именно заболевании идет речь, но подчеркнул, что певице приходится зарабатывать на лечение скандальными заявлениями.

«Я знаю, что у нее тяжелый диагноз. Ей надо зарабатывать деньги на дорогие лекарства. Говорить гадости о нашей стране, благодаря которой она жила всю жизнь счастливо и богато», — рассказал Резник в беседе с МК.RU.

Как отметил народный артист России, высказывания Вайкуле также могут быть последствием приема тяжелых лекарственных препаратов. Резник пожелал исполнительнице здоровья.

«Я желаю ей здоровья и могу сказать, что последние ее интервью не что иное, как последствия каких-то тяжелых лекарственных препаратов. Бог ей судья. Как говорит мой пастырь, владыка Нестор: «Простить. Забыть. Пустое. Аминь», — констатировал поэт.

Что сказала Вайкуле о Паулсе

Недавно артистка заявила, что после распада СССР многие в Латвии пытались копировать западную музыку. В числе прочих она назвала Паулса. По словам исполнительницы, он брал за основу своих хитов американские композиции.

«После развала СССР у нас был свой выбор. И 99,9% были за то, чтобы мы ушли на Запад. Для меня музыка лучшая была на Западе. Мы, музыканты, любили сразу все, что западное. Мы пели английские песни, делая к ним латышские тексты. Все думали, что это латышские песни, а это была американская музыка. Вот так мы выкручивались», — сказала она.

Комментируя эти слова, Паулс отметил, что в последнее время Вайкуле делает много глупых заявлений и ведет себя неблагодарно. Он назвал ее высказывания бредом.

«Вы знаете, я вообще серьезно к ней не отношусь. Поэтому пусть она говорит что хочет», — подчеркнул композитор.

Илья Резник поддержал коллегу и сказал, что для Паулса слова Вайкуле — это «пыль».

«Моему любимому Раймонду я желаю многая и благая лета (много добрых лет. — NEWS.ru). Эти слова Лаймы для него не более чем пыль. Встряхнуть и забыть!» — констатировал Резник.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Раймонд Паулс

Что говорила Вайкуле о России

Вайкуле уехала из России в феврале 2022 года. После начала СВО выступала с критикой спецоперации и российских властей. В интервью латвийским СМИ она заявила, что намерена «отречься от русского языка», потому что ей «морально сложно» на нем говорить во время боевых действий на Украине.

В ноябре текущего года Вайкуле заявила, что вернется на российскую сцену, если «будут извинения и покаяния» со стороны зрителей. По ее словам, она пытается «просветить» и «вразумить» россиян.

«Никогда не буду выступать в России, это я уже знаю... Я могу об этом сказать смело. Может быть, если будет покаяние, извинения... Может быть. Никогда не говори „никогда“. Но сегодня мне кажется, что я никогда не буду там выступать», — передает слова Вайкуле Teleprogramma.pro.

Чем болела Вайкуле

В 1989 году Вайкуле предложили контракт в США. Певица решила переехать в Штаты и приступила к записи альбома на английском языке. Почти сразу после переезда у Вайкуле обнаружили рак груди. После проведенной в США операции и лечения недуг отступил.

В 2022 году сообщалось, что у певицы случился рецидив онкологического заболевания. Это подтвердили знакомые артистки в интервью KP.RU.

«У Лаймы рецидив. Она только вернулась из Америки, там как раз планово проверялась, и врачи заметили, что недуг вернулся. Сейчас Лайма уже у себя дома, в Латвии. Рядом с ней ее муж Андрей, он ее очень поддерживает», — рассказывали друзья Вайкуле в 2022 году.

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