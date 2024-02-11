Назвала Жириновского психом, а зрителей — козлами: все скандалы Пугачевой

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачева

Долгие годы Алла Пугачева считалась главной на советской и российской эстраде, поэтому общественность обращала внимание на любые ее высказывания и поступки. Примадонна позволяла себе иногда быть достаточно резкой: ссорилась не только с обычными гражданами, персоналом, но и с другими артистами. NEWS.ru рассказывает о самых громких скандалах с участием Аллы Борисовны.

Скандал Пугачевой с персоналом гостиницы «Прибалтийская»

Скандал с Аллой Пугачевой в гостинце «Прибалтийская» стал одним из самых крупных в истории советской эстрады. В августе 1987 года у певицы были запланированы концерты в Ленинграде. До выезда в северную столицу ее директор Олег Непомнящий забронировал номер люкс «10 000» в гостинице «Прибалтийская», в котором всегда останавливалась артистка, и на всякий случай еще один в «Астории».

После прибытия в Ленинград Пугачева не захотела ехать в «Асторию», потому что всем рассказала, что остановится в «Прибалтийской», и ей должны были звонить туда. На стойке администратор Нина Байкова сообщила, что заселить ее в номер «10 000» не могут, мол, там проживает иностранец, и предложила похожий номер «12 000», но звезду это не устроило.

Как потом рассказала сотрудница гостиницы, Пугачева вела себя по-хамски и материлась. По версии самой певицы, с самого начала администратор была враждебна. Олег Непомнящий описал скандал с участием Примадонны в своей книге.

«Байкова смотрела на нее с плохо скрываемым удовольствием: скандал был ее родной стихией, тут она чувствовала себя как рыба в воде.

— Мы никого переселять из-за каприза какой-то певички не станем. Будете жить в том номере, какой вам выделили.

Алла, казалось, не верила своим ушам.

— Что? Повтори, что ты сказала?

— Что слышала. Мне за тебя платит государство, когда будешь сама платить — тогда и качай права.

Это уже было немереным хамством, и Алла потеряла над собой контроль.

— Да ты никто и звать тебя никак! Если бы я сама платила и давала тебе взятки, ты бы по-другому разговаривала.

Байкова вызвала участкового, который взял показания у Пугачевой, и позже обратилась в прессу. Ряд крупных изданий написали о скандале с участием Пугачевой, используя выражения «распоясалась» и «зазвездилась». Три месяца звезду не показывали по ТВ и не ставили ее песни на радио.

В книге «Сто любовников Примадонны» автор Вячеслав Дорошин высказывает мнение, что Пугачева спровоцировала скандал, потому что жаждала пиара, но она не представляла, какие обороты он может набрать.

Фото: Малышев Николай/ТАСС Певица Алла Пугачева после выступления во время импровизированного интервью

Драка с охраной в ЦДЛ

Примерно в тот же период, когда Пугачева была очень популярной, произошел еще один скандал с участием певицы и обслуживающим персоналом. «Комсомольская правда» рассказывала, как звезда пыталась попасть в Центральный Дом литераторов.

В ЦДЛ был ресторан, который прославился своей кухней. Посетить это заведение хотели многие, но лишь членам Союза писателей можно было туда пройти. Пугачева не стала использовать свои связи и решила просто посетить ресторан.

Как пишет «КП», охраннику, который узнал певицу, но не впустил ее, она сломала очки, а потом бросила ему деньги за них. По версии газеты, он поставил артистке синяк под глазом.

Люди, которые сталкивались с Пугачевой по работе, подтверждают, что у нее был «скверный и сложный» характер.

«Она легко срывалась, могла устроить скандал из ничего. Помню, я организовал для нее концерт в ДК в Зеленограде. Местная пресса написала про нее статью с заголовком „Пугачева докатилась до Подмосковья“. Мол, у ее мужа финансовый кризис, долги после мюзикла „Чикаго“, и ей приходится ездить по Домам культуры с провалившимися полами. Я видел, как она рвала и метала, когда прочитала статью перед концертом», — вспомнил в разговоре с NEWS.ru концертный директор Сергей Лавров.

«Что еще спеть этим козлам?»

Политолог-востоковед Каринэ Геворгян на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» рассказала о давнем случае, который произошел с Пугачевой в 1980-е годы.

Она вспомнила, как ехавший с ней в купе поезда слесарь одного из ярославских заводов рассказал, как во время своего выступления в городе Пугачева то ли забыла, то ли не знала, что микрофон включен, и на весь зал сказала: «Что еще спеть этим козлам?»

Геворгян назвала Пугачеву «снобом, который хочет быть похожим на аристократов и презирает народ». По ее словам, именно это отличает ее от настоящих аристократов, у которых нет такого отношения к людям.

Пугачева назвала Жириновского психом

В 2012 году Пугачева стала участницей скандала, произошедшего на съемках программы «Поединок», которая потом вышла на телеканале «Россия». Во время дебатов Владимира Жириновского и Михаила Прохорова перед президентскими выборами их пришли поддержать известные люди. Певица занимала сторону второго из кандидатов на пост главы государства.

Пугачева назвала Жириновского позором и выразила сомнение, что президентский срок его изменит. Лидер ЛДПР заявил в ответ: «Артисты — проститутки, готовые лечь под любого за деньги: ложились под Брежнева, Горбачева, Ельцина». Пугачева не смогла промолчать и сказала, что Владимир Вольфович — «псих и клоун».

Пугачева «убрала» Кобзона на «Песне года»

В двухтысячных в газетах в разделе «Анекдоты» печатали шутку: «Как тебе российское телевидение в новогоднюю ночь?» — «„Клан Пугачевой“ одержал безоговорочную победу над „кланом Кобзона“». Все прекрасно знали, что артисты враждуют друг с другом.

Иосиф Кобзон был одним из немногих на эстраде, кто не боялся негативно отзываться в адрес Пугачевой. В мемуарах «Как перед Богом» Кобзон написал, что он думает о многих знаменитостях, в том числе и об Алле Борисовне. Он отметил, что она зазвездилась, думает, что «вокруг никого нет, что она одна и она — самая-самая», и припомнил случай, когда Пугачева сделала выпад в его адрес в эфире телеканала.

«Алле задают вопрос: „Алла, как ты относишься к тому, что сейчас (в годы перестройки) многие творцы пошли в политику?“ И тут Алла выдает: „Ну... если вы имеете в виду Кобзона, то ему, наверное, уже пора сидеть там, а я-то еще попою...“ Это вызвало ажиотаж, разговоры, аплодисменты. „Ах ты господи!“ — думаю», — писал мэтр.

В 2005 году конфликт «кланов» Кобзона и Пугачевой коснулся и одного из концертов. Примадонна стала тогда ведущей главного эстрадного мероприятия «Песня года», убрала из концерта Иосифа Давыдовича и Валентину Толкунову, сама же спела пять музыкальных композиций.

«Никто уже не помнит, с чего начался конфликт между ними и с чем связан, скорее всего, они как два влиятельных человека на эстраде просто делили сферы влияния», — выразил мнение Сергей Лавров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Иосиф Кобзон

Почему Пугачева враждовала с Ротару

В 2012 году Алла Пугачева вычеркнула из списка артистов «Рождественских встреч» Софию Ротару. Их конфликт начался еще в далекие 70-е годы. Обе певицы были очень популярны и пользовались народной любовью, но, как считает Лавров (он много работал с Ротару, но и с Пугачевой тоже), «„хуторянка“ была круче».

«Ротару первой получила звание народной артистки СССР, Пугачева — позже. Она собирала огромные стадионы, Пугачева собрать не могла», — отметил Лавров.

В конце 1970-х Алла Борисовна вышла второй раз замуж, Ее супругом стал режиссер Александр Стефанович, который в 1981 году снял фильм «Душа». Изначально главную роль певицы Виктории Свободиной должна была сыграть именно она. Но, как впоследствии вспоминал режиссер, его жена опоздала на съемки, получила за это выговор, а также отказалась примерять костюмы.

По словам Стефановича, тогда было принято решение, что Свободину сыграет Ротару. Совпадение это или закономерность, но в год выхода «Души» Примадонна развелась со вторым мужем.

Как напомнил продюсер Лавров, Ротару и Пугачева публично не выясняли отношений и никак не могли «насолить» друг другу, но при встрече «здоровались сквозь зубы».

Лавров вспомнил случай, когда перед концертом у Пугачевой разболелась голова и ее помощница Елена Чупракова спросила у директора Ротару Ольги Коняхиной, нет ли у нее таблетки. У той не оказалось, но таблетка нашлась у Ротару, которая решила поделиться с «заклятой подругой» Пугачевой.

«Чупракова хотела уже войти в гримерку, но тут открывается дверь, выглядывает Ротару в простынях и говорит: „Не забудьте сказать, что это Я дала“», — рассказал Лавров.

По словам продюсера, певицы соперничали буквально во всем и знаменитый вагон для гастролей у Ротару появился тогда, когда она узнала, что такой есть у Пугачевой.

Ссора Пугачевой с Игорем Крутым

Композитор Игорь Крутой и Алла Пугачева были лучшими друзьями, пока в 2011 году певица не устроила свой «Крым фест мьюзик» в Ялте. Крутой, как организатор фестиваля «Новая волна» в Юрмале, конкуренту не обрадовался и обвинил Пугачеву в копировании.

«Я доверился Алле Борисовне, она муза нашего конкурса. И будучи музой „Новой волны“, придумывать свой параллельный фестиваль... Для нее как художника придумать новый формат не стоило большого труда. Но она не стала думать на эту тему, просто взяла и один в один „сняла“ „Новую волну“», — говорил композитор в одном из интервью.

Крутой убедился в том, что Примадонна все скопировала, когда фестиваль состоялся. «Я увидел там тех же артистов, что на „Волне“, в тех же костюмах, с теми же песнями. Я воспринял это как умышленное действие, направленное против меня и моего проекта», — подчеркнул композитор.

Крутой высказал в адрес Пугачевой немало нелестных слов, в частности: «Я провожу конкурс на собственные деньги, а у фестиваля Аллы другая задача — как потратить бюджет», Когда в 2013-м организованный Примадонной «Крым фест мьюзик» перестал существовать, отношения звезд наладились.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Крутой

Пугачева проехала на иномарке по перрону Рижского вокзала

В 2019 году россиян возмутил один из поступков Пугачевой. Примадонна на автомобиле Maybach выехала на перрон Рижского вокзала. Видеоролик произошедшего появился в интернете. Певица не захотела дойти пешком до своего вагона поезда, который следовал в Ригу, и добралась до него на машине, что запрещено правилами РЖД.

Певицу защищали коллеги Любовь Успенская, Владимир Винокур и Филипп Киркоров. Суть их аргументов была проста: Пугачева — народная артистка и заслужила исключительное к себе отношение.

Концертный директор Серей Лавров считает, что скандал был искусственно раздут.

«Подают же Мадонне машину в пешеходный центр Рима, и никто не возмущается. Это производственная необходимость, не идти же ей через толпу. Так и тут, почему бы не дать Пугачевой доехать до вагона? Кому это мешает?» — высказал мнение в разговоре с NEWS.ru Лавров.

По словам Лаврова, всегда, когда он организовывал концерты для Пугачевой, артистку доставляли на машине до трапа самолета. София Ротару также доезжала до своего вагона на Казанском вокзале на автомобиле. «Просто она делала это незаметно, скромно, а Пугачева что-то не так сказала или поскандалила, и ей выезд на перрон запретили», — рассказал Лавров.

В интервью NEWS.ru музыкант Юрий Лоза напомнил, что Пугачева не единственная из ВИП-персон, кому разрешали добираться до вагона поезда на авто. По его словам, не Примадонна «изобрела заезд на перрон».

«История получила огласку благодаря тому, что сегодня у каждого в руках мобильный телефон, а ролики можно без проблем и крайне быстро выкладывать в интернет. Раньше такой возможности не было — снял и снял, и сидишь дома. Теперь же мгновенно все становится достоянием гласности. И раньше въезжали на перрон машины, но никто это не тиражировал в Сети», — подчеркнул тогда Лоза.

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