Макаревич получил из бюджета РФ 1,5 млн рублей. Устраивает ли это россиян?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с момента отъезда в Израиль получил около 1,5 млн рублей из российского бюджета. Что об этом известно, как на выплаты артисту отреагировали общественники и россияне?

Что известно о выплатах Макаревичу из бюджета РФ

По данным Telegram-канала SHOT, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением лишить Макаревича дополнительных выплат, которые начисляют артистам за звания.

«После отъезда из России лидеру „Машины времени“ из российского бюджета перечислили почти 1,5 млн рублей», — сообщают авторы канала.

Виталий Бородин обратил внимание, что после отъезда из России Андрей Макаревич продолжает критиковать спецоперацию, в частности, во время одного из интервью музыкант заявил, что «кормил весь СССР», написал источник. Певец заявил, что концерты «Машины времени» в советское время приносили большие доходы, которые, по его словам, можно сравнить с прибылью советского завода, отметил SHOT.

«При этом сейчас музыкант продолжает получать деньги российских налогоплательщиков — около 60 тысяч рублей (пенсия и надбавка за звание народного артиста)», — уточняет SHOT.

По информации канала, общественники также хотят добиться лишения званий «Народный артист РФ» и «Заслуженный артист РФ» всех звезд, которые покинули страну после начала СВО и теперь «порочат культуру родины».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Макаревич

Как россияне отреагировали на призыв лишить Макаревича выплат

Россияне согласны с мнением Виталия Бородина о том, что Андрея Макаревича необходимо лишить звания народного артиста и дополнительных выплат, поскольку последние два года он не проживает на территории страны.

«Давно пора лишить всего этих предателей»;

«Еще один кормилец нашелся. Не думала, что он до сих пор выплаты получает какие-то. Такого русофоба еще поискать. Давно пора лишить регалий и денежных выплат тоже»;

«Макаревич иноагент и продолжает получать государственные выплаты. Автоматически надо лишать иноагентов всех преимуществ»;

«Лишить всех званий, забрать всю недвижимость, лишить всех авторских прав и ограничить в правах его родственников», — отметили пользователи Сети.

За лишение Макаревича регалий ранее также выступил народный артист России и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Он предложил лишать гражданства, званий и наград тех артистов, которые «хамят России».

«Одно только высказывание народного артиста России Макаревича о том, что „быдло остается [в России]“, говорит о многом. Мы — общество — этому не противостоим и не пытаемся выработать механизмы: а что же делать с такого рода поведением», — заявил Запашный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Эдгард Запашный

В каком случае артиста могут лишить званий

Лишить знаменитость звания народного артиста может только суд. Об этом сообщили в Министерстве культуры России, когда общественники призывали лишить регалий певца Филиппа Киркорова после участия в «голой» вечеринке. Требования российского законодательства распространяются и на других музыкантов и актеров.

«В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — объяснили в Минкульте.

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