Названы покинувшие Россию артисты, у которых начались трудности с работой KP.RU: публика стала меньше покупать билеты на концерты Земфиры и Макаревича

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Андрей Макаревич

Издание KP.RU сообщает, что у покинувших Россию артистов появились сложности с работой — у публики снизился спрос на их концерты. По данным газеты, среди таких исполнителей оказались Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Светлана Лобода.

Так, пишет KP.RU, у Земфиры в конце декабря отменился концерт в Дубае, поскольку там было продано только 30% билетов, стоимость которых достигала 120 тысяч рублей и выше. По информации издания, выступление артистки должно состояться весной, так как она уже получила от организаторов гонорар в 24 млн рублей.

Издание отметило, что у Макаревича в новогодние праздники не было заказов на корпоративы. Также, по сведениям KP.RU, в 2024 году у группы «Машина времени» запланировано около 11 концертов, хотя раньше коллектив давал столько выступлений в месяц.

По данным газеты, у Светланы Лободы вовсе нет в обозримом будущем работы. KP.RU пишет, что певица не востребована ни на массовых концертах, ни на частных корпоративах.

Ранее продюсер Сергей Лавров предположил, что если бы Алла Пугачева проводила «Рождественские встречи» в Израиле, то пригласила бы на мероприятие Макаревича, группу «Би-2» (солист Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и других артистов со статусом иностранных агентов. В то же время он добавил, что оставшиеся в России звезды не решились бы принять участие в мероприятии певицы, особенно после скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой.