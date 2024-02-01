Составлен список российских знаменитостей, уехавших в Израиль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участников рок-группы «Би-2» после ареста в Таиланде депортировали в Израиль. Музыканты заявили, что не намерены возвращаться в РФ. Какие российские звезды переехали в эту страну?

Почему «Би-2» депортировали в Израиль

25 января Егора Бортника (Лева, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Александра Умана (Шура) арестовали вместе с остальными музыкантами «Би-2» и отправили в центр задержания миграционной полиции Пхукета сразу после освобождения из зала суда. Участники коллектива нарушили тайское миграционное законодательство — они находились в стране по туристическим, а не по рабочим визам.

«Представители музыкантов заявили, что всех задержали и посадили за решетку после концерта 25 января. Причина — некорректно оформленные документы. 26-го числа состоялся суд, на котором служители тайской Фемиды решили оштрафовать артистов на $95. Эту сумму тут же выплатили, но на выходе из здания „Би-2“ вновь задержали», — писал Mash 28 января.

Всех участников группы, арестованных в Таиланде, депортировали в Израиль 31 января. По данным агентства, об этом договорился израильский консул.

Так, Таиланд покинули барабанщик, два гитариста, клавишник и аранжировщик рок-группы. Кроме того, о депортации в Израиль удалось договориться и для Шуры. Лева же вылетел в Тель-Авив 30 января.

Как уточнялось в сообщении группы в официальном Telegram-канале, Лева и Шура не являются гражданами РФ. Так, у Бортника имеется израильское гражданство, у Умана — израильское и австралийское. При этом среди участников группы есть и граждане России.

После депортации в Израиль Бортник заявил, что в России он жить не планирует. Известно, что после начала спецоперации он проживал в Испании, а Шура — в США.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто из российских звезд улетел в Израиль после начала СВО

Весной 2022 года в Израиль уехал юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В сентябре к нему улетела супруга Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри. Семья обосновалась в Кесарии, которую называют израильской Рублевкой, и отдала детей в частную русско-еврейскую школу. После эскалации конфликта с Палестиной Галкин и Пугачева покинули Израиль.

В марте 2022 года в Тель-Авив вместе с родителями и бабушкой переехал комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В России он считался одним из самых дорогих юмористов — ценник за его 40-минутное выступление на корпоративе стартовал от €30 тыс. (2,7 млн рублей), но после эмиграции артист потерял значительную часть своих доходов.

В этом же месяце в Израиль перебрался лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Вместе с супругой Эйнат Кляйн он переехал в курортный город Нетания.

Актер Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уехал в Израиль после начала СВО. В интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) артист рассказал, что рассматривал для переезда Испанию, Белград и Ригу, но выбрал Израиль, поскольку это был наиболее легкий вариант эмиграции.

Решение об отъезде в Израиль после начала СВО принял и режиссер Тимур Бекмамбетов. В декабре 2022 года он продал свою киностудию Bazelevs генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову. В Израиль он перебрался вместе с супругой.

У кого из российских артистов есть гражданство Израиля

Израильский паспорт есть у ряда российских публичных персон. Так, по разным данным, гражданство этой страны в разное время и при разных обстоятельствах получили певица Лолита Милявская, Галкин, Пугачева, актер Ефим Шифрин, журналистка Ксения Собчак, актер Максим Виторган, рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), участники «Би-2» Лева и Шура.

Кроме того, в получении израильского гражданства подозревали Макаревича, журналиста Леонида Парфенова, шоумена Ивана Урганта и телеведущую Ларису Гузееву.

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