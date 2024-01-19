Фадеев назвал Макаревича клоуном и главным плагиатором страны

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Максим Фадеев

Музыкальный продюсер Максим Фадеев назвал покинувшего Россию музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) клоуном и главным плагиатором страны, сообщает KP.RU. В беседе с изданием Фадеев назвал очевидной участь подобных артистов, критикующих свою родину из-за границы.

Среди них нет Бродского, Тарковского, Рахманинова или Барышникова. <...> А такие, как Макаревич и ему подобные, лучше бы последили за собой, за своим ртом и за тем, что они произносят. Макаревич, главный плагиатор страны, рассуждает о собственном величии. Просто клоун, — заявил продюсер.

Фадеев добавил, что именно Макаревича особенно презирает за его высказывания. Также продюсер отметил, что покинувшие Россию звезды вынуждены теперь выступать только перед эмигрантами и это не позволяет им полноценно работать, так как их концерты на Западе все чаще отменяются из-за отсутствия зрителей.

Фадеев признался, что его удивляет поведение таких артистов.

Если ты уехал и тебе все не нравилось в нашей стране, зачем ты оттуда, уехав, продолжаешь оскорблять людей, страну, доказывать, что ты ее кормил, поил и так далее? — задал вопрос продюсер.

Ранее Андрей Макаревич заявил в интервью, что «кормил весь СССР», так как концерты его группы «Машина времени» в то время приносили доходы, которые, по его словам, можно сравнить с прибылью советского завода. В связи с антироссийскими высказываниями Макаревича потребовали лишить звания народного артиста РФ и социальных выплат.