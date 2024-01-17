Макаревич может лишиться звания народного артиста России и всех выплат SHOT: Макаревича потребовали лишить звания народного артиста РФ и соцвыплат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

Российского рок-музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) потребовали лишить звания народного артиста РФ и социальных выплат, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, с такой инициативой выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По мнению главы ФПБК, после отъезда из России Макаревич продолжает критиковать специальную военную операцию. В частности, во время одного из интервью артист заявил, что «кормил весь СССР». Макаревич сообщил, что концерты «Машины времени» в то время приносили бешеные доходы, которые, по его словам, можно сравнить с прибылью советского завода.

При этом, как передает SHOT, певец продолжает получать деньги российских налогоплательщиков: его пенсия и набавка за звание народного артиста составляют около 60 тысяч рублей. Отмечается, что общественники хотят добиться лишения званий «Народный артист РФ» и «Заслуженный артист РФ» всех звезд, которые покинули страну после начала СВО и теперь «порочат культуру родины».

Ранее сообщалось, что Макаревич избавился от последней недвижимости в России. Лидер «Машины времени» передал долю в двухкомнатной квартире в Москве своему сыну — актеру Ивану Макаревичу, который остался в столице и активно снимается в кино. Квартира площадью 56,5 кв.м. находится в историческом доме работников ВЦСПС 1940 года постройки.