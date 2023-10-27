Макаревич избавился от последней недвижимости в России SHOT: Макаревич переписал долю в московской квартире на своего сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

Музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) избавился от последней недвижимости в России, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, лидер группы «Машина времени» передал долю в двухкомнатной квартире на Ленинском проспекте в Москве своему сыну актеру Ивану Макаревичу, который остался в российской столице и активно снимается в кино. Отмечается, что договор дарения был заключен еще в конце сентября.

Теперь, как выяснил канал, 2/3 доли недвижимости принадлежит Ивану, а 1/3 — его матери и экс-супруге рокера Алле Макаревич. Квартира площадью 56,5 кв. м находится в историческом доме работников ВЦСПС 1940 года постройки, а окна выходят прямо на памятник Юрию Гагарину, пишет канал. Согласно его информации, стоимость жилья оценивается примерно в 27 млн рублей.

Ранее стало известно, что музыкальный тур Макаревича в Азии оказался на грани срыва из-за его поддержки Израиля в конфликте с ХАМАС. Местные активисты выразили недовольство предстоящими концертами артиста, который «поддерживает убийство мусульман».

Отмечалось, что группа «Машина времени» планировала дать четыре концерта — в Ташкенте, Бишкеке, Алма-Ате и Астане. Однако после заявлений Макаревича о поддержке Израиля и обещаний финансировать ЦАХАЛ желающих заплатить за шоу музыканта стало меньше.

В сентябре Макаревич закрыл ИП в России, в этом статусе он находился с 2000 года. В его карточке была указана область исполнительских искусств в качестве основной деятельности. Кроме того, Федеральная налоговая служба закрыла юридическое лицо музыкальной группы «Машина времени», которое организовывало концертные туры. Причиной стали нарушения в документации и долги.