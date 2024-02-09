Макаревич предал друга ради вина в Тель-Авиве

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Юрий Борзов

8 февраля стало известно о смерти основателя группы «Машина времени» Юрия Борзова. Но как же отреагировал на смерть своего друга Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)? Да никак. Только оставил комментарии в социальных сетях и пожелал ему спать с миром. Не более того. Ведь у Макаревича дела — ему надо готовиться к винно-музыкальному вечеру в Тель-Авиве.

И хотя невозможность прилететь на похороны друга, сославшись на занятость, была единодушно воспринята как предательство, по большому счету никто и не удивился. Одно дело декларировать «не стоит прогибаться под изменчивый мир», а другое — следовать этому совету по жизни. В реальности музыкант вполне себе гибкий и пластичный. И под деньги гнется за милую душу и под интерес.

Он был патриотом

А мир между тем меняется на глазах. Время требует поступков и смелых решений. Именно таковым решением для Макаревича мог стать прилет в Москву на прощание с бывшим барабанщиком и сооснователем «Машины времени». Ведь они дружили еще со школы. Есть основание считать, что и название для группы придумал Юрий Борзов.

Сын маршала авиации, Героя Советского Союза Ивана Ивановича Борзова, он вместе со старшим братом в середине 80-х создал поисковый отряд «Братство Святого Георгия». Давно развалилась на «автозапчасти» «Машина времени», а поисковый отряд жив и продолжает поиск и захоронение воинов Великой Отечественной войны.

Юрий Борзов был незаурядным человеком: битломаном, архитектором, художником, музыкантом. Но, главное, он был патриотом. Ему ли было не видеть, что происходило с Андреем Макаревичем за пятьдесят с лишним лет их знакомства. Как появились самомнение и высокомерие у лидера «Машины времени». Как из творческого диссидентства в конце концов выросло открытое личностное.

И все-таки хоть создателям группы в последние годы было не по пути, но дружба есть дружба. И Юрий Борзов ее ценил и, безусловно, вправе был рассчитывать на такое же отношение к себе. И именно у гроба своего друга Андрей Макаревич мог доказать преданность этой дружбе и личную порядочность.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Макаревич

Шекели или совесть?

Кроме того, у музыканта был отличный шанс снискать изрядную долю уважения от россиян. Ведь не секрет, что если уважение и было, то оно давно осталось в прошлом. Кому-то может показаться, что в этом случае свое достоинство музыкант просто меняет на шекели. Но это справедливо лишь отчасти. Убежден, что организаторы винно-музыкального представления с пониманием отнеслись бы к переносу мероприятия. Любому же понятно, что в этом мире есть вещи поважнее вечеринок.

Думаю, дело здесь в другом. Уж слишком много гадостей наговорил в последнее время «из-за бугра» иноагент. Одно дело «поливать» вскормившую тебя державу из Тель-Авива. И совсем другое дело — встретиться лично и прямо посмотреть в глаза знакомым, бывшим коллегам и друзьям, в сущности, тоже «оплеванным» Макаревичем вместе со страной и всем народом. Для такого поступка необходимо мужество как минимум.

Еще с золотой поры «Машины времени» проверенным творческим инструментом Андрея Вадимовича была «фига в кармане». С этой фигой музыкант и проходил всю жизнь, пока не отпала необходимость прятать ее в штанах. Однако смелости от этого не прибавилось. Прилет на похороны друга мог бы стать поступком, который русские люди по душевной широте точно бы оценили.

Но, помимо храбрости, музыканту не хватило еще ума и интуиции. Нет, получить по морде он не боится. Самое страшное — испытать отчуждение и брезгливость по отношению к себе. Почему бы не запить бокальчиком красного эти смешанные чувства, «прогнувшись» под непреодолимые обстоятельства, название которым — «винно-музыкальная вечеринка». Да, и спеть пару песен где-то за две с половиной тысячи километров от Москвы, где скоро предадут земле твоего друга.

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