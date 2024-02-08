Макаревич отреагировал на смерть основателя «Машины времени» Макаревич назвал основателя «Машины времени» Борзова прекрасным художником

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Андрей Макаревич

Основатель «Машины времени» Юрий Борзов, который скончался на 71-м году жизни, был прекрасным художником и интересным человеком, заявил в беседе с NEWS.ru лидер коллектива Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, он учился с Борзовым в Московском архитектурном институте и работал с ним первые два года после создания группы. Лидер «Машины времени» также добавил, что не прилетит на похороны друга в Россию из-за работы.

Как подчеркнул Макаревич, Борзов так и не стал, по сути, музыкантом. Певец отметил, что его бывший коллега на протяжении всей жизни занимался поиском неизвестных солдат Великой Отечественной войны. По словам Макаревича, Борзов обнаружил много забытых имен и поставил им памятники.

О смерти Борзова ранее написал Telegram-канал SHOT. Сообщалось, что его обнаружили лежащим на полу в московской квартире в домашнем халате. По предварительной информации, Борзов скончался от сердечного приступа. По словам Макаревича, его бывший коллега также боролся с онкологическим заболеванием.

Ранее скончался другой бывший участник «Машины времени» — Юрий Ильченко. О смерти музыканта, который был солистом группы «Мифы», сообщил журналист Владислав Бачуров. Артист ушел из жизни в возрасте 70 лет, подробности его смерти неизвестны.