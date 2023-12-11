Как Макаревич поддержал Ельцина и стал отцом в 68 лет: все о жизни артиста

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Андрей Макаревич

Отношение к Андрею Макаревичу (внесен Минюстом в список иноагентов) всегда было неоднозначное в музыкальной тусовке. В последнее время после резких высказываний об СВО лидер «Машины времени» столкнулся с критикой со стороны коллег. Что известно о детстве Макаревича, его политической позиции и детях — в материале NEWS.ru.

Каким было детство Макаревича

Андрей Макаревич родился в семье фронтовика — архитектора Вадима Григорьевича Макаревича и врача-фтизитара Нины Марковны Шмуйлович. По отцу у будущего артиста были польские и белорусские корни, по матери — еврейские, что помогло музыканту в 2015 году получить гражданство Израиля.

Детство Макаревича проходило в коммунальной квартире на Волхонке, в доме, который до революции принадлежал Волкинским. В книге «Сам овца» музыкант с любовью описывал то место.

«В канун одного из таких ремонтов я как раз научился рисовать пятиконечную звездочку, не отрывая руки, и всюду, где можно, оставлял за собой этот нехитрый знак, самоутверждаясь таким образом. Так вот, дом штукатурили, а я пролез между ног рабочих (было мне года четыре) и прутиком начертал на сырой стене несколько кривоватых звезд. Стена высохла, и звезды продержались удивительно долго — лет двадцать. До следующего ремонта. В доме уже давно никто не жил, а я приходил иногда проведать свои звезды», — писал Макаревич.

Отец певца замечательно играл на старом пианино фирмы «Красный октябрь», в квартире был проигрыватель и много пластинок, имелся даже сборник с песней Beatles Girl, которую советские редакторы, чтобы обойти цензуру, означили как «англ. нар. песня».

Среди любимых пластинок Макаревича были песни с Владимиром Высоцким и Булатом Окуджавой. Он даже записался в музыкальную школу на класс фортепиано, но быстро перегорел и бросил занятия.

Фото: М. Вылегжанин/РИА Новости Андрей Макаревич

Как создавалась «Машина времени»

Еще в восьмом классе Андрей осуществил мечту: он собрал друзей, которые учились с ним в спецшколе № 19 с углубленным изучением английского, и создал музыкальный коллектив The Kids, что переводится как «Дети». Ребята играли зарубежные хиты.

В 1969 году группа, в которую вошли Игорь Мазаев, Юрий Борзов и Павел Рубин, стала называться «Машины времени», спустя четыре года ее переименовали в «Машину времени».

В 1970-х состав группы был нестабильным, через нее прошло много музыкантов. В 1971-м в группу пришел Александр Кутиков, который написал для «Машины времени» такие хиты, как «Поворот», «Скачки», «В добрый час», «Музыка под снегом», «Ночь», «Спускаясь к великой реке», «Он играет на похоронах и танцах» и многие другие.

Важным событием для «Машины времени» стало выступление в 1976 году на фестивале «Таллиннские песни молодежи — 76» в Эстонии, где она получила первый приз и всесоюзную известность. Группу стали приглашать на ТВ и радио. Тогда же в середине 1970-х Макаревич восстановился на вечернем отделении МАРХИ и закончил архитектурное образование.

В 1980 году «Машина времени» заключила договор с «Росконцертом» и стала гастролировать по всему СССР, что способствовало росту популярности. Песни «Он старше ее», «Поворот», «Марионетки», «Пока горит свеча» стали хитами.

Песням Макаревича («Все они марионетки в ловких и натруженных руках», «Не стоит прогибаться под изменчивый мир» и другим) часто приписывали политический контекст, но Макаревич его категорически отрицал.

Фото: Александр Макаров/РИА Новости Андрей Макаревич

Какую роль в жизни Макаревича сыграл джаз

В 2001 году Андрей Макаревич создал новую группу «Оркестр креольского танго», которая играла джаз, блюз, босанову, румбу. Через два года у музыкантов вышел первый сольный диск, а в 2006 году они выпустили диск «Старая машина», где звучат пени «Машины времени» в джазовой отработке.

В 2016 году Макаревич открыл джазовый JAM Club на Сретенке, заведение с живым звуком. Оно существует до сих пор, в двух его изолированных залах проходят концерты живой музыки.

«Смак» и роли Макаревича в кино

В 1993 году, когда популярность Макаревича была на пике, его пригласили вести программу «Смак». Музыкант готовил с известными гостями блюда и разговаривал с ними на разные темы.

Программа давала высокие рейтинги и выходила до 2005-го. Спустя 13 лет, в 2018 году, ее возобновили, правда, под другим названием («„Смак“ Андрея Макаревича»), выпуски уже появлялись на YouTube.

Макаревич также снимался в программах «Эх, дороги», «Абажур», «Макарена», «Подводный мир».

Артист попробовал себя и в кино: в его фильмографии порядка двух десятков проектов: «Афоня»«, «Шесть писем о бите», «Стеклянный лабиринт», «Витрина», «Начни сначала», «Сумасшедшая любовь», «Тихие омуты». Макаревич преимущественно играл камео.

Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/Global Look Press Иван Ургант и Андрей Макаревич в передаче «Смак» в 2005 году

Личная жизнь Макаревича

Впервые Макаревич женился в 1976 году. Его избранницей стала Елена Глазова, дочь известного политобозревателя Игоря Фесуненко. Тесть был недоволен зятем, брак просуществовал недолго, Глазова ушла к поляку и развелась с Макаревичем.

«Ленка была самой умной и самой красивой из жен Макаревича. Видимо, поэтому она довольно быстро покинула его», — писал музыкант Петр Подгородецкий в книге «Машина с евреями».

В 1986 году Макаревич женился на бывшей супруге основателя группы «Воскресение» Алле Голубкиной. В этом браке у музыканта родился сын Иван. Он стал актером и недавно снялся в сериале «Слово пацана». Брак с Голубкиной, несмотря на рождение ребенка, продлился всего три года.

В 1990-х у Макаревича сначала были отношения с ведущей Ксений Стриж, потом с журналисткой Анной Рождественской, которая родила ему дочь.

«От аборта я отказалась. Дальше было хуже. Я попросила у него денег — очень хотелось черешни. Килограмм стоил 42 рубля. «Ты мне слишком дорого обходишься», — заявил Макаревич. Я с ужасом подумала, что он будет говорить это всякий раз, когда мне понадобится новая пеленка или распашонка, и пошла работать. Я сама зарабатывала вплоть до родов. Андрей ездил на гастроли уже один. Когда он бывал дома, то его все раздражало, — вспоминала Рождественская.

Впоследствии Макаревич нелестно высказывался о Рождественской, не называя ее имени, мол, она «специально забеременела, чтобы его женить на себе».

В 50 лет артист женился в третий раз на художнице Наталье Голуб и прожил с ней в браке семь лет. Некоторое время музыкант встречался с участницей «Голоса» Марией Кац, они вместе выбирали ему недвижимость в Израиле, но эти отношения ничем не закончились.

Как в 68 лет Макаревич снова стал отцом

В 2019 году Макаревич встретил будущую супругу Эйнат Кляйн, гражданку Израиля, блогера и предпринимательницу, она младше его на 31 год.

Год назад супруги стали родителями. Роды проходили в клинике Тель-Авива и обошлись семье в полмиллиона рублей. Музыкант был рад рождению ребенка и позднему отцовству.

Если раньше Макаревич жил на две страны, то после начала специальной военной операции в феврале 2021 года он окончательно переехал в Израиль.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Андрей Макаревич с сыном Иваном, 2012 год

Макаревич выступал в поддержку Ельцина и Путина

В 1991 году Макаревич поддержал Бориса Ельцина и выступил вместе с другим рок-музыкантами с концертом на Краснопресненской набережной около Дома Советов. В 1993-м перед референдумом первый президент России наградил Макаревича и других музыкантов медалями «Защитнику Свободной России». В свою очередь группа Андрея сыграла на митинге-концерте в поддержку Ельцина. Спустя три года на очередных президентских выборах Андрей Макаревич был доверенным лицом Бориса Николаевича.

В 2008 году на выборах президента России Андрей Макаревич выступал на стороне Владимира Путина и Дмитрия Медведева и даже участвовал в концерте на Красной площади в их поддержку, в то время как, например, его коллега по рок-цеху Юрий Шевчук был среди участников «Марша несогласных». В 2010 году Макаревич вместе с другими музыкантами встретился с Медведевым в рок-кафе под кружку пива.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости 11 октября 2010 г., президент России Дмитрий Медведев (справа) на встрече с российскими рок-музыкантами

Когда Макаревич перестал поддерживать политику России

В 2014 году Макаревич не поддержал присоединение Крыма к России и написал открытое письмо Путину. После этого началась кампания, в ходе которой предлагалось лишить музыканта ордена «За заслуги перед Отечеством». Макаревич получил его от Владимира Путина в 2003 году.

В феврале 2022 года Макаревич выступил с критикой СВО и позже был признан иноагентом. В ноябре 2023-го Макаревич выпустил, новый, 26-й по счету сольный альбом «Убежище», запретив его «слушать тем, кто поддерживает специальную военную операцию». Одна из песен «Молитва» записана на двух языках — русском и иврите. После обострения израильско-палестинского конфликта Макаревич выступил на стороне Израиля, внешнюю политику которого он полностью поддерживает.

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