Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 23:30

Приходько сообщил новые данные о раненных от атак ВСУ в Горловке

Приходько: число пострадавших при атаках ВСУ на Горловку выросло до девяти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Количество мирных жителей, пострадавших в результате атак ВСУ на Горловку, увеличилось до девяти человек, заявил глава Горловки Иван Приходько в мессенджере МАКС. Он уточнил, что речь идет об обновленных данных по последствиям атак 9 июля.

По актуализированным данным, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии 9 июля 2026 года мирных жителей Горловки увеличилось до девяти, — написал Приходько.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил: один человек погиб и четыре мирных жителя пострадали в результате агрессии Вооруженных сил Украины. Инциденты произошли в различных районах, включая Новоазовск, Темрюк, Володарский муниципальный округ, Волноваху. При этом зафиксированы повреждения инфраструктуры.

До этого Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по рейсовому автобусу в ЛНР. Как уточнил глава республики Леонид Пасечник, ранения получили две женщины.

До этого сообщалось, что Республика Крым подверглась вражеской атаке БПЛА, в результате которой погиб житель Джанкоя. Глава региона Сергей Аксенов принес соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что органами власти будет оказано все необходимое содействие.

Регионы
Иван Приходько
Горловка
атаки
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внук Шарля де Голля рассказал, кто пытается отменить русскую культуру
США выдвинули Ирану новое требование по Ормузскому проливу
«Начинает изобретать»: в Совфеде оценили заявления НАТО о российской угрозе
Эстония построит военный городок в Нарве у границы с Россией
МИД РФ хочет сохранить космос свободным от любых видов оружия
Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Возрождение немецкого милитаризма: чем опасно перевооружение Германии
Стало известно о пострадавшем в результате атак ВСУ в ДНР
На Красноярской железной дороге произошел сход 15 грузовых вагонов
Куба снова погрузилась во тьму
Смерч сорвал крыши домов в Подмосковье
Президенту Северного Кипра внезапно стало плохо на мероприятии
Победный удар в концовке вывел Испанию в полуфинал ЧМ по футболу
В Дагестане раскрыли дело о заказном убийстве 14-летней давности
На ядерных объектах Ирана заметили новую активность
Цинк, селен, йод: 7 признаков дефицитов, бьющих по коже, волосам и энергии
«Путин пожертвовал личной жизнью»: Запашный об СВО, Пугачевой и детях
ТЦК в Европе и никаких пособий: как и куда ЕС выдворит украинских беженцев
ПВО сбила два дрона на подлете к Москве
Над Запорожской областью зафиксировали высокую активность БПЛА
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе
Общество

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка
Общество

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.