Приходько сообщил новые данные о раненных от атак ВСУ в Горловке

Приходько сообщил новые данные о раненных от атак ВСУ в Горловке Приходько: число пострадавших при атаках ВСУ на Горловку выросло до девяти

Количество мирных жителей, пострадавших в результате атак ВСУ на Горловку, увеличилось до девяти человек, заявил глава Горловки Иван Приходько в мессенджере МАКС. Он уточнил, что речь идет об обновленных данных по последствиям атак 9 июля.

По актуализированным данным, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии 9 июля 2026 года мирных жителей Горловки увеличилось до девяти, — написал Приходько.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил: один человек погиб и четыре мирных жителя пострадали в результате агрессии Вооруженных сил Украины. Инциденты произошли в различных районах, включая Новоазовск, Темрюк, Володарский муниципальный округ, Волноваху. При этом зафиксированы повреждения инфраструктуры.

До этого Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по рейсовому автобусу в ЛНР. Как уточнил глава республики Леонид Пасечник, ранения получили две женщины.

До этого сообщалось, что Республика Крым подверглась вражеской атаке БПЛА, в результате которой погиб житель Джанкоя. Глава региона Сергей Аксенов принес соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что органами власти будет оказано все необходимое содействие.