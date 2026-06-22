Число пострадавших при атаке ВСУ на гражданский автобус в Горловке выросло

Число пострадавших при атаке ВСУ на гражданский автобус в Горловке выросло Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Горловке выросло до 13 человек

Количество пострадавших от удара ВСУ по автобусу с мирными жителями в Горловке выросло до 13 человек, сообщил мэр города Иван Приходько в мессенджере МАКС. До этого сообщалось о ранении 12 человек.

Количество раненных в результате украинской вооруженной агрессии горловчан возросло до 13, — сообщил Приходько.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два человека пострадали при атаке ВСУ на село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. По его словам, среди пострадавших — женщина и девочка 2021 года рождения, их госпитализировали.

Также губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что жительница Рыльска получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, акубаротравму при атаке БПЛА. Ей оказали первую помощь, от госпитализации женщина отказалась.

Утром 22 июня Минобороны России проинформировало, что силы ПВО за ночь ликвидировали 301 украинский беспилотник над регионами страны. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей.