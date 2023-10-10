Покинут ли Белый и Макаревич Израиль из-за войны с ХАМАС и вернутся ли в РФ Артисты живут и работают теперь за границей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Андрей Макаревич и Анатолий Белый

Анатолий Белый играет в спектаклях в Израиле, куда он переехал после начала СВО. Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с женой и сыном живет в Тель-Авиве. О том, что происходит сейчас в Израиле и могут ли вернуться в Россию ранее эмигрировавшие туда артисты, NEWS.ru рассказала режиссер-постановщик из Хайфы Ольга Лавренюк.

«Боевики убивали людей»

— Какие сейчас настроения у жителей Израиля?

— Люди возмущены правительством, как оно такое допустило. Потому что израильские разведка и армия всегда считались лучшими в мире.

Вы уже знаете, о том, что произошло у нас в субботу: боевикам удалось проникнуть на территорию нашей страны. Как правительство это допустило?! Они убивали людей и брали в плен, жуткие кадры (с места событий разошлись в интернете. — NEWS.ru). Террористы зашли и с моря, и с суши — одновременно с двух сторон, — и полетели ракеты. Очень много погибших, молодежи. С начала военных действий прилетело около 2,5 тысячи ракет.

— Какова цель напавших, вы понимаете?

— Я думаю, что нет глобальной цели. Они просто воспитаны в ненависти к Израилю. Хотя в Израиле, к примеру, много арабов. У моей внучки три сына — их отцы арабы, именно мусульмане. Отец старших мальчиков умер в 28 лет от лейкоза — мы горевали всей семьей, дружим с его родителями. Сейчас внучка замужем тоже за арабом, родился сын, и все хорошо. Есть очень хорошие арабы. ХАМАС воспитывают свою молодежь в ненависти к евреям — вот результат.

Невозможно победить Израиль. У нас мощнейшее оружие и сильная армия. Первые часы после нападения была неразбериха. Сейчас мобилизовали ребят, многие сами рвутся на фронт. Люди толпами сдают кровь, еврейской нации такое присуще — в едином порыве помогать.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party

«Видимо, война, надолго»

— Сейчас вы в убежищах?

— Нет, по домам. Мы живем на севере. Основные боевые действия — на юге до Тель-Авива, это от нас 100 км. Для нас страшнее, если начнет [вести боевые действия] Ливан. Сейчас страна на военном положении. Дети в школах по-прежнему не учатся.

Везде стоят блокпосты и арабов вытаскивают из машин — проверяют, не террористы ли. Нам советуют двери никому не открывать, в подъезды не выходить и на улицы тоже. Люди наши собирают гуманитарную помощь для пострадавших на юге Израиля.

Из Германии мне подруга звонила, говорит: ходила в церковь и там вся месса была посвящена Израилю, Германия молится за Израиль.

— Долго ли продлится война, каковы прогнозы?

— Я 30 лет живу в Израиле. За это время примерно шесть военных операций было. По месяцу могли длиться: договаривались и заканчивали. Но сейчас у нас все говорят: нет, пока мы не уничтожим [террористов], никакого перемирия не будет, они же постоянно обстреливают населенные пункты на юге. Так что, видимо, надолго.

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа

Вернутся ли в Россию эмигрировавшие в Израиль Пугачева и Белый

— Часть российских артистов после начала СВО переехали в Израиль. Как вы считаете, они вернутся обратно в Россию из-за военных действий?

— Сложный вопрос. Сафонов Кирилл живет в Акшелоне — этот город рядом с Газой находится. Ему очень достается сейчас. Но там хорошие бомбоубежища. Пугачева живет в Герцилии — туда не долетают ракеты. Белый — в Тель-Авиве.

Евгений Куликов — актер, который в сериале «След» снимался, — они с женой Ольгой сюда переехали из-за болезни ребенка, жили в Нетании. Сейчас поселились в небольшом городке, где есть школа для их сына.

Максим Леонидов то в Питере живет, то в Израиле, непонятно, переехал или нет. Макаревич был в Тель-Авиве, сейчас, насколько я знаю, на гастролях. Трудно даже предположить, уедут или нет.

Но мне, к примеру, не нравится то, что в России много грязи на этих артистов льют. Вот хотя бы Белый — он у нас уже во многих спектаклях задействован. Или Пугачева — она в годах, выглядит больным человеком. Она жила с мужем и детьми сначала в Кейсарии, сейчас в Герцилию переехали. Лиза и Гарри ходят в прекрасную школу, уже ивритом овладели. Да, где-то она, может быть, и высказалась некорректно в адрес России и россиян. Но не до такой степени сильна ее вина, чтобы столь долго ей припоминать.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачёва

За Анатолия Белого мне особенно обидно. Ну, отменили его спектакль во Франции... И как же смаковали эту новость в интернете, мол, так ему и надо, «никому не нужен». А он сам говорит: «И другим артистам концерты отменяли, случается сплошь и рядом, ну не покупали люди билеты, ничего страшного». У нас по стране очень хорошо их [российских артистов] принимают. Они играют.

19 сентября у Сафонова прошел юбилейный концерт — аншлаг был. Он уже 14 лет здесь живет. Раньше на работу в Россию выезжал, а сейчас не выезжает. И его жена Саша Савельева с ним тут. Белый неплохо устроился — и в театре много работы у него, и гастролирует.

Сейчас время сложное — и для России, и для Израиля, и для всего мира. Давайте перестанем уже «перемывать косточки» Пугачевой и остальным, а будем совершать общественно-полезные поступки.

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