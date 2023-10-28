Звезды избавляются от имущества в России: кто последовал примеру Макаревича Noize MC, Макаревич и Бурковский избавились от имущества в России

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Андрей Макаревич

Рэп-рок-исполнитель Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и актер Андрей Бурковский избавились от имущества в России. Кто еще из звезд отказался от бизнеса и квартир на родине?

Кому Макаревич оставил свою недвижимость в России

Макаревич переписал всю российскую недвижимость на членов семьи, сообщал Telegram-канала SHOT. Утверждается, что он заключил договор дарения, согласно которому его доля в московской квартире на Ленинском проспекте перешла сыну Ивану. Еще одна доля записана на его мать Аллу. Стоимость недвижимости оценивается в 27 млн рублей.

У музыканта в собственности также был двухэтажный дом площадью 400 квадратных метров, расположенный на участке в 20 соток в коттеджном поселке Павлово на Новой Риге. По информации SHOT, в феврале 2023 года Макаревич переписал особняк на сестру Наталью. Стоимость коттеджа оценивается в 800 млн рублей.

От чего избавился Бурковский в России

Уехавший из России в США актер сдал в аренду свою элитную квартиру в Москве, сообщает SHOT. По информации журналистов, за год до начала СВО актер с женой и двумя детьми взял в ипотеку на 10 лет 4-комнатную квартиру площадью 130 кв. м в новостройке в районе Аэропорт. В среднем аналогичная недвижимость в этом районе стоит около 45 миллионов рублей.

Бурковские, по информации SHOT, сдали квартиру семье с ребенком. Средняя стоимость аренды такой недвижимости — 120 тысяч рублей.

Что у Noize MC осталось из имущества в России

В 2021 году Noize MC ликвидировал свою компанию ООО «НОЙЗ», а также фирму, через которую получал деньги от рекламы и концертов. Такое решение артист принял после начала проверки СК его творчества на «пропаганду негативного отношения к полицейским и попытку реабилитации нацизма».

Сегодня SHOT сообщил, что Noize MC продал свой внедорожник, которым владел около 10 лет, за 2,1 млн рублей. Как выяснил канал, рэпер «накатал» на своем автомобиле Toyota RAV 4 примерно 60 тысяч километров. Отмечается, что его авто 2013 года выпуска теперь владеет фотограф из Магадана.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Noize MC

Что продал Поперечный в России

В июне стендап-комик Данила Поперечный продал свою квартиру в Санкт-Петербурге. Апартаменты в Красногвардейском районе приобрели за 35 миллионов рублей. В качестве бонуса, как писал Mash, новый владелец получил машино-место в подземном паркинге. Отмечалось, что комик владеет автомобилем Mercedes GLE 2020 года выпуска.

14 января сообщалось, что Поперечный вместе с женой Полиной Чистяковой и их собакой переехали в США. Стендапер утверждал, что это временное решение.

Поперечный еще до переезда в Калифорнию выступал с критикой проведения СВО. В июле 2022 года СМИ писали о проверке юмориста на предмет дискредитации ВС РФ, поводом для которой послужили его посты в социальных сетях, на которые пожаловался в полицию житель Москвы.

Что продала Ротару из российской недвижимости

В апреле певица София Ротару решила избавиться практически от всей российской недвижимости. Ее продюсер Алина Сагина тогда рассказала, что артистка уже продала одну квартиру в Крыму и планирует поступить так же со второй.

Менеджер Ротару добавила, что гостиницу в центре Ялты «Вилла София» Ротару переписала на единственного сына Руслана Евдокименко, который должен был заняться ее продажей. Отель хотели выкупить за €9 млн, но мужчина отказался. Продюсер отметила, что Евдокименко настаивал на сумме в €30 млн.

Что продал внук Пугачевой Никита Пресняков

6 марта стало известно, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков выставил на продажу дачу артистки в Подмосковье. Как сообщала KP.RU, в объявлении изначально стоимость особняка была указана в валюте и составляла $3 млн, но вскоре ее изменили — дом можно было приобрести за 225 млн рублей.

До переезда в США Пресняков жил в Москве в апартаментах площадью 249 квадратных метров в элитном доходном доме, построенном по заказу князя Оболенского-Нелединского. Жилплощадь здесь изначально приобретал юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), но потом переоформил право владения на Аллу Пугачеву, а она отдала имущество внуку. Цена на такую недвижимость превышает 100 млн рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Никита Пресняков и его супруга Алёна Краснова

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