Уехавший в Прагу Макаревич поведал о сплоченности израильтян Андрей Макаревич рассказал о небывалой сплоченности граждан Израиля

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Андрей Макаревич

Telegram-канал «Хуже и не скажешь» сообщает, что лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) во время одного из концертов порассуждал о сплоченности граждан Израиля. Канал опубликовал фрагмент выступления в Праге, где музыкант отметил, что израильтяне не разбежались, а вернулись в страну в трудный час.

Я переживал как всякий нормальный живой человек. Но я вам хочу сказать, что для Израиля это не новость. Израиль образовался и на следующий день на него напали пять государств, так что там к этому привыкли. Но главное, что я вижу, это небывалое сплочение всех граждан. Израиль небольшой, поэтому все себя ощущают одной семьей. Все израильтяне вернулись в страну. Не разбегались, а вернулись, — заявил певец.

Ранее Telegram-канал SHOT написал, что тур «Машины времени» по Казахстану, Узбекистану и Киргизии оказался под угрозой отмены из-за поддержки Израилья Макаревичем. Местные активисты выразили недовольство предстоящими концертами артиста, который «поддерживает убийство мусульман». Также, по данным канала, билеты на выступления Макаревича в Узбекистане и Киргизии не проданы даже на треть. Музыкант и коллектив планировали дать четыре концерта в Ташкенте, Бишкеке, Алма-Ате и Астане в конце ноября — начале декабря. Но после заявлений Макаревича о поддержке Израиля и обещаний финансировать ЦАХАЛ желающих заплатить за шоу музыканта стало меньше.