Умер основатель группы «Машина времени» Основатель группы «Машина времени» Борзов скончался от сердечного приступа

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Telegram-канал SHOT сообщает, что в Москве скончался основатель и автор названия группы «Машина времени», музыкант Юрий Борзов. По информации канала, причиной смерти 70-летнего артиста, предположительно, стал сердечный приступ.

Как передает СМИ, тело Борзова нашли в его квартире в Басманном районе столицы, он лежал на полу в домашнем халате, следов насилия эксперты не обнаружили. Канал уточняет, что причина смерти будет установлена после экспертизы. Как рассказал РИА Новости лидер группы Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), у музыканта была онкология.

Борзов был барабанщиком «Машины времени» до 1972 года, после чего он ушел в группу Алексея Романова «Ребята, которые начинают играть, когда полосатый гиппопотам пересекает реку Замбези». Он являлся лауреатом премии международного конкурса «Образ моста будущего», который проходил в Японии. Борзов также был художником и участвовал в выставках. После ухода из «Машины времени» поддерживал дружеские отношения с Макаревичем.

Ранее скончалась советская и белорусская актриса Елена Сафронова, которая запомнилась зрителям по сериалам «Семейный доктор» и «Мухтар. Новый след». Артистка ушла из жизни в возрасте 71 года. Прощание с Сафроновой состоялось 8 февраля.