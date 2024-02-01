Опубликован список российских звезд, которые уехали в Израиль Белый, Слепаков и Макаревич обосновались в Израиле

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Андрей Макаревич

После начала спецоперации на Украине многие знаменитости российского шоу-бизнеса переехали жить за границу, в частности в Израиль. Среди них оказались лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и актер Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). NEWS.ru собрал список артистов, отправившихся в еврейское государство.

Так, в марте 2022 года Слепаков вместе с семьей уехал в Тель-Авив. СМИ сообщали, что переезд существенно сказался на доходах артиста. В России юморист зарабатывал за 40-минутное выступление на корпоративе от €30 тысяч.

Примерно в то же время в Израиль отправился Макаревич. Вместе с супругой Эйнат Кляйн он обосновался в курортном городе Нетания.

Звезда российских фильмов и сериалов Анатолий Белый также переехал в Израиль вскоре после начала СВО. В интервью журналистке Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) артист рассказал, что рассматривал для переезда Испанию, Белград и Ригу, но выбрал Израиль, поскольку это был наиболее легкий вариант эмиграции.

Ранее продюсер Павел Рудченко предположил, что уехавшие из России артисты потеряют до 80% дохода и им нужно будет начинать с нуля. По его словам, знаменитостям будет непросто пробиться за рубежом, поскольку там есть свои звезды.

Рудченко добавил, что сейчас российские стриминги закроют перечисление денег на Запад, за счет которых эти артисты монетизировали свое творчество. Эксперт уверен, что именно из-за этого артисты и потеряют большую часть прибыли.