«Ротару и Пугачева здоровались сквозь зубы»: продюсер о вражде артисток Продюсер Лавров: между Ротару и Пугачевой никогда не было открытой конфронтации

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

София Ротару и Алла Пугачева соревновались во всем, но между ними не было открытой конфронтации, рассказал NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. Он добавил, что Примадонна никогда бы не пошла против «хуторянки», как она легко это делала с другими артистами, потому что та была народной любимицей.

Пугачева не осмелилась бы пойти войной на Ротару, потому что обе они были сильно влиятельны, некоторые мои коллеги говорят, что они делили «Останкино» на две части. Когда проходил фестиваль «Песня года», Пугачева своим выступлением закрывала один день, Ротару другой, — сказал Лавров.

При этом продюсер отметил, что София Ротару первая получила звание народной артистки СССР, Пугачеву же наградили позже. Кроме того, «хуторянка» собирала целые стадионы, тогда как Пугачева этого не могла.

У них часто было соревнование, кто кого круче. Когда Соня узнала, что у Пугачевой появился спецвагон, он сказала, что ей тоже нужен свой спецвагон, — вспомнил Лавров.

По словам продюсера, при встрече две звезды «здоровались сквозь зубы». Однажды перед концертом Ротару согласилась поделиться с Пугачевой таблеткой от головной боли, но сделала на этом акцент.

Чупракова (директор Пугачевой. — NEWS.ru) хотела уже войти в гримерку, но тут открывается дверь, выглядывает Ротару в простынях и говорит: «Не забудьте сказать, что это я дала», — рассказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что у Аллы Пугачевой всегда был скверный, скандальный характер и она быстро выходила из себя. Он добавил, что при этом артистка была «отходчивой» и умела взять себя в руки. Лавров припомнил случай, когда Пугачева «рвала и метала» перед концертом в ДК в Зеленограде, прочитав критическую статью о себе в местной прессе.