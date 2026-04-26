Одна из «куколок Зеленского» сгинула в зоне СВО Служившую в ВСУ кинопродюсера Боброву ликвидировали в зоне СВО

Украинский кинопродюсер, кастинг-директор и военнослужащая ВСУ Виктория Боброва с позывным Цветок была ликвидирована в зоне СВО, сообщает aif.ru. По данным украинских СМИ, она погибла 23 апреля, однако информация об этом стала достоянием общественности только сейчас.

Женщина, которую называли одной из «куколок Зеленского», служила офицером коммуникаций в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде «Эдельвейс», говорится в публикации. Обстоятельства и место гибели Бобровой не раскрываются.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что военнослужащие РФ нанесли удар по командному пункту 11-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины в Харьковской области. В результате атаки был уничтожен подполковник Андрей Мидяновский, а также погиб офицер другой бригады — майор Валерий Данко.

Кроме того, боец 35-й мотострелковой бригады группировки «Центр» Ирек Нуриахметов рассказал, что российские военные в ходе освобождения населенного пункта Гришино в ДНР ликвидировали шесть иностранных наемников ВСУ. По словам военнослужащего, при продвижении вперед подразделения РФ обнаружили группу из нескольких человек, после чего завязался бой.