Киркоров подарил детям в Макеевке куклы в виде себя KP.RU: Киркоров привез подарки воспитанникам детского коллектива в Макеевке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров приехал в Макеевку Донецкой Народной Республики и подарил воспитанникам детского коллектива куклы в виде себя, передает KP.RU. По данным издания, также артист привез детям игрушки, краски и раскраски.

Вместе с народным артистом РФ город посетила певица Марго, которая родилась в Макеевке. Она побывала на родине впервые за шесть лет. Исполнительница познакомила певца с творческим коллективом «Родничок».

Скажу честно, я очень боялась ехать сюда, пока была в положении, несмотря на то что здесь живут мои родители, сестра и родственники. И помогала семье и творческой семье «Родничок» на расстоянии, — рассказала Марго.

Музыкантов встретил глава города Владислав Ключаров. Также Киркоров посетил местный Дворец детского творчества имени В. Г. Джарты, где его встретили овациями. Отмечается, что в качестве подарка артисту воспитанники Дворца детского творчества исполнили танец под песню «Зайка моя».

Это все с легкой руки вашей землячки, замечательной Марго, которая мне рассказывала очень много о «Родничке». Она из Макеевки. Это же здорово, что есть возможность осуществить детскую мечту и стать звездой, — обратился Киркоров к присутствующим.

Ранее Киркоров посетил горбольницу № 2 в Горловке в Донецкой Народной Республике. Певец привез гуманитарную помощь и выступил перед сотрудниками и пациентами клиники. Выступая с речью, Киркоров подчеркнул, что он патриот России и не намерен покидать страну. Артист отметил, что бойцы ВС РФ обеспечивают безопасность страны в тылу и он это чувствует.