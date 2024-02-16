«Киркорову было плевать на Донбасс»: Котенок разнес звезд «голой» вечеринки Военкор Котенок: Киркорову было плевать на Донбасс, пока там погибали люди

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что народному артисту России Филиппу Киркорову было плевать и на Донбасс, и, в частности, на Горловку в течение 10 лет. Как написал журналист в своем Telegram-канале, пока там погибали люди, певец давал концерты в Москве и «тусил» по миру. По мнению Котенка, ни Киркоров, ни Лолита Милявская, ни другие участники «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой не смогут отмыться после скандала.

Киркорову было плевать и на Донбасс, и на Горловку 10 лет. Пока там погибали бойцы ополчения, ВС РФ, женщины, дети, старики, он давал в Москве концерты, корпоративы, гастролировал-тусил по миру и «не слышал» о топонимах Донбасса. Горловка и московская поп-тусовка — в разных вселенных, но теперь эти вселенные внезапно решили объединить, чтобы «отмыть» Киркорова через героический, истекающий кровью Донбасс. Чтобы потом «оступившийся поп-идол» мог и дальше заниматься привычным делом, — высказался Котенок.

Военкор назвал «несерьезными» разговоры о том, что участники «голой» вечеринки случайно «зашли не в ту дверь». По его мнению, эти звезды свою дверь выбрали давным-давно и выйти наружу для них теперь почти невозможно.

Командир спецназа «Ахмат» Герой России Апти Алаудинов, комментируя поездку Киркорова в Донбасс, ранее заявил, что любой допустивший ошибку человек имеет право на оправдание. При этом он считает, что провинившиеся должны в первую очередь оправдываться перед обществом, поскольку оно близко воспринимает события, так или иначе связанные с СВО.