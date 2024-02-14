«Любой имеет право оправдаться»: Алаудинов о концерте Киркорова в зоне СВО Алаудинов заявил, что Киркоров имеет право на прощение после вечеринки в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Апти Алаудинов

Любой человек, допустивший ошибку, имеет право на оправдание, заявил в интервью NEWS.ru командир спецназа «Ахмат» Герой России Апти Алаудинов, комментируя визит певца Филиппа Киркорова в Горловку. При этом он подчеркнул, что провинившиеся должны в первую очередь оправдываться перед обществом, так как оно близко воспринимает события, так или иначе связанные со специальной военной операцией.

Предполагается, что визит Филиппа Киркорова в зону СВО связан с его участием в «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор». В частности, такое мнение выразил сенатор от Крыма Сергей Цеков, предположивший, что таким образом певец пытается «отмыться» после мероприятия. Комментируя поездку Киркорова, Алаудинов заявил, что любой имеет право оправдать себя в глазах общественности. При этом он отметил, что негодование россиян по поводу «голой» вечеринки легко поддается объяснению.

В то время как защитники нашего отечества отдают свои жизни для того, чтобы мы могли жить мирно, некоторые позволяют себе такие глупости. Но опять же, я считаю, что любой человек имеет право на то, чтобы сделать все возможное для очищения от того поступка, который он совершил, — подчеркнул командир спецназа «Ахмат» в рамках военно-патриотической недели в поддержку всероссийской акции «Памяти павших будьте достойны», проходящей в Институте государственной службы и управления Президентской академии РАНХиГС.

По мнению Алаудинова, прощение провинившихся имеет крайне важное значение. Он выразил надежду на то, что люди, пытающиеся оправдаться в глазах россиян, делают это осознанно и сожалеют, что совершили проступок.

Если мы не будем прощать никого, то можем стать похожими на тех, кто находится на противоположной стороне. Я надеюсь на то, что они совершают свои действия осознанно. Что они реально сожалеют о том, что они уже сделали, — подытожил он.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее положительно отреагировала на визит Киркорова в ДНР. По ее словам, он давно помогает жителям Донбасса, в том числе местным социальным учреждениям, детям и раненым.