Филипп Киркоров: последние новости 22 февраля, бойкот «Маски», шоу на ТНТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров примет участие в программе «Конфетка» на канале ТНТ. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, 22 февраля, кто и почему объявил ему бойкот, «отменят» ли его за границей?

Кто и почему объявил Киркорову бойкот

Зрители решили объявить бойкот телеканалу НТВ из-за Филиппа Киркорова в шоу «Маска». Об отказе смотреть НТВ россияне сообщили в комментариях к статье NEWS.ru в «Дзене». По мнению аудитории, присутствие певца в проекте после его участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой является проявлением неуважения руководства канала к народу.

«Я и не смотрю теперь „Маску“, и смотреть не собираюсь. Ведь вся команда этого проекта не против, чтобы Киркоров был в жюри, а значит, они не осуждают его, значит, сами такие же. Вот пусть действительно объявят все несогласные зрители бойкот этой передаче. Я уже не смотрю», — написала пользователь Вероника Беспалова.

Зрительница Светлана Токарева также заявила, что именно из-за Киркорова отказывается смотреть «Маску».

«Неужели руководству канала плевать на мнение народа?» — возмутилась она.

Пользователь с ником s3r gejs zaharov пожаловался, что «быстро забыли выходки голого короля».

Могут ли Киркорова убрать из «Маски»

По мнению продюсера и режиссера Виктора Кинна, руководство НТВ может лишить Филиппа Киркорова места в составе жюри «Маски», если зрители массово начнут бойкотировать программу.

Фото: Пресс-служба НТВ Филипп Киркоров

«Если зрители массово, например, объявят НТВ бойкот и не будут смотреть „Маску“ из-за участия Киркорова, то канал может отказаться от Филиппа в жюри под нажимом аудитории», — заявил продюсер NEWS.ru.

Могут ли Киркорова «отменить» за границей

Недавно Филипп Киркоров дважды посетил Донбасс. Так, 3 февраля поп-король побывал в Горловке, где выступил перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Он привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы трем военнослужащим.

16 февраля артист ездил в Макеевку и привез детям игрушки — куклы в виде себя.

По информации издания «Царьград», поездка в ДНР может сыграть злую шутку с Киркоровым за границей: есть вероятность, что в отношении него применят международные санкции за посещение Донбасса.

«По мнению некоторых экспертов, учитывая текущий уровень русофобии в мире, своей поездкой в Донбасс Киркоров рискует навлечь на себя персональные международные рестрикции, которые закроют для него дорогу к заграничному шопингу. Таким образом, Киркоров рискует быть отвергнутым как в России, так и на Западе», — сообщил «Царьград».

Когда Киркоров вернется на ТНТ

В конце декабря прошлого года, после участия в «голой» вечеринке, Филиппа Киркорова стали вырезать из концертов и программ. Так, его убрали из фильма «Иван Васильевич меняет все!». Вместо него в картине сыграл звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый.

В субботу, 24 февраля, поп-король вернется на канал ТНТ. Он примет участие в музыкальном шоу «Конфетка». Реклама выпуска уже была показана на телеканале.

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