«Гнать Киркорова поганой метлой!»: зрители объявили массовый бойкот НТВ Телезрители объявили бойкот НТВ из-за возвращения Киркорова в шоу «Маска»

Фото: Пресс- служба НТВ

Жюри шоу «Маска»

Телезрители решили объявить бойкот телеканалу НТВ из-за возвращения народного артиста РФ Филиппа Киркорова на место председателя жюри шоу «Маска». Об отказе смотреть НТВ россияне сообщили в комментариях на канале NEWS.ru в Дзене. По мнению аудитории, возвращение Киркорова в проект является проявлением неуважения руководства канала к народу.

Я и не смотрю теперь «Маску» и смотреть не собираюсь. Ведь вся команда этого проекта не против, чтобы Киркоров был в жюри, а значит, они не осуждают его, значит, сами такие же. Вот пусть, действительно, объявят все несогласные зрители бойкот этой передаче. Я уже не смотрю, — пишет пользователь Вероника Беспалова.

Сергей Павлов предложил «гнать Киркорова вон поганой метлой», а Светлана Ляшенко назвала возвращение Киркорова на ТВ «плевком в сторону зрителей».

Зрительница Светлана Токарева заявила, что именно из-за Киркорова отказывается смотреть «Маску».

Неужели руководству каналу плевать на мнение народа? — задается вопросом зрительница.

Пользователь с ником s3r gejs zaharov сетует, «как быстро забыли выходки голого короля».

Ранее продюсер, режиссер Виктор Кинн рассказал, что далеко не все зрители приветствовали возвращение Киркорова на телеэкран. По его мнению, аудитория шоу «Маска» на телеканале НТВ может объявить бойкот и перестать смотреть музыкальное шоу. Появление артиста в составе жюри не означает, что общество его простило, добавил Кинн.

Он подчеркнул, что «если зрители массово объявят бойкот и не будут смотреть „Маску“ из-за участия Киркорова, то НТВ может отказаться от Филиппа в жюри под нажимом аудитории».