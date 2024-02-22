«Ему сейчас очень горько»: продюсер высказался о будущей карьере Киркорова Продюсер Кинн: карьера Киркорова сейчас зависит от его действий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певцу Филиппу Киркорову сейчас очень горько, высказал мнение в интервью NEWS.ru продюсер и режиссер Виктор Кинн. По его словам, фраза артиста о том, что он «вошел не в ту дверь», сказана им искренне. Карьера короля эстрады сейчас зависит от его дальнейших действий и лояльности аудитории, констатировал собеседник издания.

Ему очень горько и говоря о том, что зашёл не в ту дверь, Филипп действительно сожалеет, — отметил Кинн.

Режиссер знаком с исполнителем с конца 1980-х: Киркоров тогда начал работать в Ленинградском мюзик холле и был, по воспоминаниям режиссера, «темноволосым, большеглазым, неиспорченным славой и деньгами». При этом Кинн затруднился ответить, закончена ли карьера Киркорова после череды скандалов — после участия в «голой вечеринке» и требованием общественности лишить его звания народного артиста России. Продюсер полагает, что сейчас многое зависит от поведения самого Филиппа а также реакции зрительской аудитории.

Ранее Киркоров приехал в ДНР, где выступил в госпитале перед ранеными российскими бойцами. В СМИ распространилось видео, на котором певец исполняет в Горловке песню «Снег». Telegram-канал SHOT писал, что артист также привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов и пообещал оплатить протезы троим раненым военнослужащим, а также подарил компьютеры и принтеры местному детскому дому.