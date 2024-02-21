В РАО объяснили, почему отказались от иска против Киркорова РАО: Киркоров выплатил 2 млн рублей по делу о нарушении авторских прав

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Филипп Киркоров

Российское авторское общество отказалось от иска к певцу Филиппу Киркорову после того, как он выплатил 2 млн рублей по делу о нарушении авторских прав, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу организации. Там отметили, что требования РАО были выполнены артистом добровольно и до суда.

Российское авторское общество заявило об отказе от исковых требований к ИП Киркорову Ф. Б. в связи с тем, что на расчетный счет общества в полном объеме поступило авторское вознаграждение за проведенные концерты в Государственном Кремлевском дворце, — сказали представители РАО.

Ранее на сайте Арбитражного суда Москвы появилась информация, что РАО отказалось от иска к Киркорову. Соответствующее ходатайство поступило судье 19 февраля, спустя несколько дней после поездки артиста в Донбасс.

РАО подало иск в конце декабря 2023 года после скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, в которой принял участие Киркоров. Как утверждали в организации, певец не выплатил вознаграждения авторам 13 песен, которые он исполнил в Кремле с 27 по 30 апреля 2022 года.

Как считает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко, скоро критика Киркорова сойдет на нет из-за более важных для страны инфоповодов. По его мнению, руководство канала НТВ целенаправленно пригласило Киркорова в жюри шоу «Маска», поскольку понимало, что хейт артиста поднадоест.